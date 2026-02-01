NASA tổng duyệt chuyến đi đầu tiên đưa người lên Mặt trăng sau hơn 50 năm

NASA đưa tên lửa Space Launch System (SLS) và tàu vũ trụ Orion ra khỏi tòa nhà lắp ráp phương tiện để chuyển tới bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy hôm 17/1 (Ảnh: AFP).

Theo các nguồn tin, cuộc tổng duyệt đếm ngược này diễn ra tại Cape Canaveral, bang Florida, trong đó có việc chuẩn bị cho quá trình tiếp nhiên liệu của tên lửa mới.

Thử nghiệm lớn này có tên là “Wet Dress Rehearsal”quá trình nạp hơn 700.000 gallon (khoảng 2,6 triệu lít) nhiên liệu siêu lạnh vào tên lửa. Thực hiện quy trình đếm ngược như ngày phóng mà không cho tàu cất cánh, rồi sau đó xả nhiên liệu an toàn.

Các kỹ thuật viên cũng sẽ kiểm tra khả năng khởi động và dừng quay lại của hệ thống trong những phút cuối cùng trước khi phóng, từ T-10 phút đến T-33 giây, nhằm đảm bảo mọi quy trình kiểm soát đều vận hành trơn tru trước khi mang các phi hành gia lên.

Đây là một thử nghiệm quan trọng sẽ quyết định thời điểm phóng thực tế Artemis II - sứ mệnh có người lái đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng sau hơn 50 năm - dự kiến rơi vào khoảng 10/2/2026, với các cửa sổ dự phòng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4 nếu cần.

Hiện phi hành gia trong sứ mệnh gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada) hiện vẫn đang cách ly tại Houston, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh trước chuyến bay.

Họ sẽ theo dõi buổi diễn tập từ căn cứ ở Houston trước khi bay đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy sau khi tên lửa được phép phóng. Nhưng thời điểm họ đến đây vẫn chưa được xác định.

Theo kế hoạch, các phi hành gia sẽ ngồi trong khoang Orion trên đỉnh tên lửa, bay vòng quanh Mặt trăng rồi quay thẳng về Trái đất, kết thúc bằng màn đáp xuống Thái Bình Dương.

Hôm 30/1, NASA buộc phải lùi lịch phóng Artemis II do thời tiết lạnh bất thường tại Florida. Theo NASA, Artemis II hiện được lên kế hoạch phóng sớm nhất vào ngày 8/2, tức muộn hơn hai ngày so với dự kiến trước đó.

Việc trì hoãn xảy ra trong bối cảnh NASA chỉ có một vài ngày mỗi tháng phù hợp để phóng, do còn phụ thuộc vào khoảng thời gian Trái đất và Mặt trăng thẳng hàng vốn diễn ra rất ngắn.

NASA đã đưa 24 phi hành gia lên Mặt trăng trong chương trình Apollo, từ năm 1968 đến 1972. Mười hai người trong số họ đã đặt chân lên bề mặt Mặt trăng.