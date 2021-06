Nắng nóng "thiêu đốt" Bắc Mỹ, hàng chục người chết

Dân trí Đợt nắng nóng kỷ lục ập tới khu vực Canada và miền tây nước Mỹ trong tuần qua khiến hàng chục người thiệt mạng.

Khu vực Bắc Mỹ nắng nóng kỷ lục

Người dân ngâm mình trong nước ở hồ Alouette, Maple Ridge, British Columbia, Canada ngày 28/6 để tránh nóng (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) ngày 29/6, ít nhất 69 người tại khu vực Vancouver của Canada đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục "nhấn chìm" phía tây Canada và phía tây bắc của nước Mỹ.

Cảnh sát Canada cho biết hầu hết những người thiệt mạng ở các vùng ngoại ô Vancouver của Burnaby và Surrey trong 24 giờ qua là người già hoặc người có bệnh lý nền.

Các thành phố khác cho biết họ cũng đã nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về các ca đột tử kể từ ngày 28/6, nhưng vẫn chưa công bố con số chính thức.

"Mặc dù cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng nắng nóng được cho là một nguyên nhân gây ra phần lớn trường hợp tử vong", sĩ quan Michael Kalanj thuộc RCMP cho biết.

Nắng nóng như thiêu đốt trải dài từ bang Oregon của Mỹ đến các vùng lãnh thổ Bắc Cực của Canada được cho là nguyên nhân dẫn đến áp suất cao, duy trì không khí nóng trong khu vực.

Ngày 28/6, Canada ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có trong lịch sử, lên tới 47,9 độ C, ở Lytton thuộc British Columbia, cách Vancouver khoảng 250 km về phía đông. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết kỷ lục sẽ lặp lại ngày 29/6, với nhiệt độ được dự đoán lên tới 48,8 độ C ở phía tây Canada.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, nhiệt độ ở các thành phố phía tây bắc và ven Thái Bình Dương của Mỹ như Portland, Oregon và Seattle, Washington cũng đạt mức cao chưa từng thấy kể từ sau kỷ lục được thiết lập vào những năm 1940: 46,1 độ C ở Portland và 42,2 độ C ở Seattle.

Vancouver trên bờ biển Thái Bình Dương đã ghi nhận nhiệt độ trên 30 độ C trong nhiều ngày. Tại khu vực đất liền dọc đồng bằng sông Fraser, do độ ẩm cao, các nhà khí tượng học cho biết nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C vào ngày 29/6.

Tuần nắng nóng chưa từng thấy

Một người đàn ông đứng dưới vòi phun nước ở British Columbia, Canada (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang ở trong tuần nóng nhất mà người dân British Columbia từng trải qua, và có những hậu quả khủng khiếp đối với các gia đình và cộng đồng dân cư do nắng nóng. Cách chúng ta vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp này là gắn bó với nhau", Thủ hiến British Columbia John Horgan phát biểu trong một cuộc họp báo.

Cơ quan Môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo cho British Columbia, Alberta, các khu vực ở Saskatchewan, Manitoba, Yukon cũng như các vùng lãnh thổ phía tây bắc, cho biết "đợt nắng nóng lịch sử, kéo dài và nguy hiểm sẽ kéo dài trong tuần này".

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cũng đưa ra cảnh báo tương tự, kêu gọi người dân "ở trong các tòa nhà có máy lạnh, tránh các hoạt động ngoài trời, uống nhiều nước và theo dõi các thành viên trong gia đình/hàng xóm".

Đợt nắng nóng đã buộc các trường học và trung tâm tiêm chủng Covid-19 ở khu vực Vancouver phải đóng cửa, trong khi chính quyền thiết lập các vòi phun nước và trạm phun sương tạm thời ở các góc phố.

Các cửa hàng cũng nhanh chóng bán hết máy điều hòa di động và quạt. Do vậy, một số người không có điều hòa ở trong nhà và buộc phải tránh nóng trong ô tô có điều hòa hoặc chỗ để xe dưới lòng đất vào ban đêm.

Các thành phố trên khắp khu vực phía tây Mỹ và Canada đã mở các trung tâm làm mát khẩn cấp và các nhân viên phát chai nước và mũ cho người dân.

Nắng nóng gay gắt kết hợp với hạn hán cũng làm bùng phát một số đám cháy vào cuối tuần. Một đám cháy ở biên giới California-Oregon đã thiêu rụi khoảng 600 ha vào sáng 28/6.

"Dubai còn mát hơn những gì chúng tôi đang trải qua bây giờ", David Phillips, nhà khí tượng học cấp cao tại Cơ quan Môi trường Canada, so sánh.

