Dân Bắc Mỹ quay cuồng trong nắng nóng "thiêu đốt" như Trung Đông

Trong khi đó, tại Seattle, Washington, nhiệt kế tăng vọt lên mức 40 độ C, phá kỷ lục năm 2009 ở mức 39,4 độ C. Tại những khu vực này, do điều kiện thời tiết khá mát mẻ quanh năm, nên các gia đình thường không lắp điều hòa nhiệt độ, vì vậy, khi sóng nhiệt ập tới, nhiều người đã không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt.