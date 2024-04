Nắng nóng kỷ lục trong hơn 100 năm, Philippines đóng cửa trường học

Học sinh trên đường phố ở Manila vào ngày 2/4 (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố trên trang Facebook hôm 28/4, Bộ Giáo dục Philippines cho biết, quyết định trên được đưa ra do tình hình thời tiết cực đoan và các tài xế xe buýt nhỏ có kế hoạch đình công trên toàn quốc.

"Theo dự báo chỉ số nhiệt mới nhất, và thông báo về cuộc đình công trên toàn quốc về giao thông vận tải, tất cả các trường công lập trên toàn quốc sẽ triển khai các lớp học không đồng bộ/học từ xa vào ngày 29/4 và 30/4", Bộ Giáo dục Philippines, vốn giám sát hơn 47.000 trường học trên khắp Philippines, cho hay.

Thủ đô Manila ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, nhiệt độ ở vùng đô thị Manila đã tăng vọt lên 38,8 độ C với chỉ số nhiệt lên tới 45 độ C. Con số này đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 38,6 độ C được ghi nhận vào tháng 5/1915, ABS-CBN News đưa tin.

Theo dự báo của cơ quan thời tiết, chỉ số nhiệt độ được dự báo sẽ đạt tới 46 độ C vào ngày 29/4.

Nắng nóng tăng vọt khiến các trường học ở quốc gia Đông Nam Á này phải đóng cửa vào đầu tháng này và trở lại hoạt động học trực tuyến như thời đại dịch Covid-19.

Tại đảo chính Luzon, chính quyền sẽ thực hiện làm việc 4 ngày/tuần cho đến tháng 7 để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao đối với nhân viên và những người dân đến giao dịch với cơ quan này.

Trong khi đó, các tài xế xe buýt nhỏ có kế hoạch tổ chức một cuộc đình công kéo dài 3 ngày trên toàn quốc từ ngày 29/4 để phản đối kế hoạch của chính phủ loại bỏ dần những phương tiện thải khói được nhiều người Philippines sử dụng để đi làm và đi học.

Nắng nóng gay gắt trong tháng này cũng buộc các nhà máy điện phải đóng cửa, khiến cả nước có nguy cơ mất điện và buộc chính phủ phải kêu gọi người dân giảm tiêu dùng.

Các tháng 3, 4 và 5 thường là những tháng nóng nhất và khô nhất trong năm, nhưng điều kiện thời tiết năm nay càng trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino.

"Tất cả các nơi trên cả nước dự kiến sẽ có nhiệt độ nóng hơn cho đến tuần thứ hai của tháng 5", nhà dự báo thời tiết Glaiza Escullar của Philippines dự đoán.