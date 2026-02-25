Mỹ triển khai hơn 300 máy bay quân sự đến Trung Đông

E-2D Hawkeye, máy bay trinh sát và cảnh báo sớm, trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương (Ảnh: Reuters).

Khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, hãng tin Anadolu đã theo dõi hàng loạt máy bay chiến đấu và máy bay quân sự hướng đến các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Theo các thông tin tình báo công khai, hiện có hơn 300 máy bay quân sự của Mỹ trong khu vực, chủ yếu được điều động tới căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út, bao gồm cả các phi đội không quân số 8 và 9 trên các tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford.

Kể từ đầu tháng 1, ước tính cần khoảng 270 chuyến bay vận tải C-17 và C-5 đến Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để tập hợp lực lượng không quân trên.

Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD. Hiện tại, ước tính có khoảng 75 máy bay vận tải chiến lược KC-46 và KC-135 đang được triển khai đến khu vực phụ trách của CENTCOM hoặc đang trên đường bay đến Trung Đông.

Lực lượng không quân được Mỹ triển khai bao gồm rất nhiều loại máy bay hỗ trợ và tấn công. Khoảng 84 máy bay chiến đấu F-18E/F, 36 máy bay F-15E, 48 máy bay F-16C/CJ/CM và 42 máy bay F-35A/C chiếm gần 70% tổng số máy bay.

Trong khi đó, 30% còn lại bao gồm các máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay tấn công trong các vai trò chuyên biệt gồm 18 máy bay tác chiến điện tử EA-18G “Growler”, 12 máy bay hỗ trợ không kích tầm gần A-10C “Thunderbolt”, 5 máy bay liên lạc trên không E-11A (BACN) và 6 máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không E3 “Sentry” (AWACS).

Hiện chưa có thông tin về các máy bay ném bom B-2 từng được Mỹ sử dụng trong Chiến dịch “Búa Đêm” tập kích Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong khi hiện diện quân sự của Washington tại Trung Đông thu hút sự chú ý, các nhà phân tích cho rằng Israel đang thúc đẩy năng lực quân sự và có thể tham gia các cuộc tấn công vào Iran.

Phi đội máy bay chiến đấu của Israel gồm 66 chiếc F-15I/C/D, 173 chiếc F16I/C/D và 48 chiếc F-35 hiện đại hơn, trên thực tế đã tăng gấp đôi sức mạnh không quân của các lực lượng có thể tham gia các cuộc tấn công chống lại Iran.

Israel hôm 24/2 cũng nhận được 12 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 “Raptor” của Mỹ, loại máy bay tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, có thể được sử dụng để “xâm nhập lãnh thổ đối phương và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và các trạm radar”.

Nhà Trắng hôm 24/2 cho biết cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran ưu tiên ngoại giao, nhưng không loại trừ hành động quân sự nếu cần thiết.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, chiến dịch Búa Đêm vào tháng 6 năm ngoái đã phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng mối đe dọa vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

"Điều đó không có nghĩa là Iran sẽ không bao giờ cố gắng thiết lập một chương trình hạt nhân có thể trực tiếp đe dọa Mỹ và các đồng minh của chúng ta ở nước ngoài", bà Leavitt nói, đồng thời cho biết việc ngăn chặn kịch bản hạt nhân của Iran là điều mà Tổng thống Trump đang tập trung xem xét.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra khi vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ 3 giữa Iran và Mỹ, do Oman làm trung gian, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/2 tại Geneva, nơi Iran dự kiến ​​sẽ trình bày một dự thảo đề xuất.