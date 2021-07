Mỹ ủng hộ WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc

Dân trí Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington ủng hộ kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc.

"Trong cuộc họp với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, chúng tôi đã thảo luận về việc cứu sống các sinh mạng bằng cách chấm dứt đại dịch này và thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu. Mỹ ủng hộ các kế hoạch nghiên cứu bổ sung của WHO về nguồn gốc Covid-19, bao gồm cuộc điều tra tại Trung Quốc, để hiểu rõ hơn về đại dịch này và ngăn chặn các đại dịch trong tương lai", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken viết trên Twitter, sau cuộc gặp Tổng giám đốc WHO ở Kuwait hôm 28/7.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, Ngoại trưởng Blinken "nhấn mạnh giai đoạn điều tra tiếp theo cần kịp thời, dựa trên bằng chứng, minh bạch, do chuyên gia dẫn dắt và không bị can thiệp".

"Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau trong vấn đề cực kỳ đáng lo ngại này, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi về cách tiếp cận đa phương đối với an ninh y tế toàn cầu một cách rộng rãi hơn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm.

WHO trong tháng này đã đề xuất triển khai cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc virus gây đại dịch Covid-19, bao gồm việc điều tra các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán - nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên. Đồng thời, WHO cũng kêu gọi giới chức Trung Quốc minh bạch hơn và cung cấp thêm dữ liệu thô về giai đoạn đầu bùng phát dịch.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin ngày 22/5 tuyên bố Bắc Kinh sẽ không chấp nhận đề xuất này.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 (của WHO) như vậy, ở khía cạnh nào đó, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng thực tế và phản khoa học", ông Zeng nói.

Sau cuộc điều tra hồi đầu năm nay tại Vũ Hán, nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu kết luận, giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra". Các chuyên gia cho rằng, giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây từ động vật nhiễm bệnh sang người tại một khu chợ hay một nơi nào đó tương tự.

Các quốc gia, trong đó có Mỹ, và một số nhà khoa học đã yêu cầu điều tra thêm về nguồn gốc Covid-19, đặc biệt là đối với Viện Virus học Vũ Hán, nơi đang tiến hành nghiên cứu về loài dơi. Tổng giám đốc WHO cho rằng cuộc điều tra đã bị cản trở do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc.

Nhà Trắng ngày 22/7 cho biết Mỹ thất vọng vì Trung Quốc đã khước từ đề nghị của WHO về việc mở cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc Covid-19. Mỹ tuyên bố sẽ cùng các nước khác tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp sự tiếp cận cần thiết với nguồn dữ liệu để tìm hiểu về nguồn gốc virus.

Tổng giám đốc WHO thông báo ông đang thành lập một Nhóm Cố vấn Khoa học Quốc tế về Nguồn gốc Mầm bệnh Mới nhằm giúp thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của các nghiên cứu về nguồn gốc của Sars-CoV-2. Các nhà ngoại giao cho biết, nhóm này bao gồm các chuyên gia độc lập nhằm giúp giảm bớt một số áp lực chính trị đối với WHO.

