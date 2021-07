Mỹ "rất thất vọng" khi Trung Quốc từ chối điều tra nguồn gốc Covid-19

Dân trí Chính phủ Mỹ bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan tới cuộc điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki (Ảnh: Tass).

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki ngày 22/7 cho biết họ thất vọng vì Trung Quốc đã khước từ đề nghị của WHO nhằm mở cuộc điều tra giai đoạn 2 về Covid-19.

"Chúng tôi rất thất vọng", bà Psaki nói, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ cùng các nước khác tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh cung cấp sự tiếp cận cần thiết với nguồn dữ liệu để hiểu về nguồn gốc của đại dịch. Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm 2019 trước khi lan rộng ra toàn cầu.

Nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của WHO là "quan trọng" để ngăn chặn đại dịch tiếp theo, bà Psaki nói rằng nó sẽ giúp "cứu mạng người trong tương lai và giờ không phải là lúc để ngăn cản nó". Bà cũng cáo buộc Trung Quốc "vô trách nhiệm" khi từ chối đề xuất của WHO.

Bình luận của bà Psaki được đưa ra sau khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin nói rằng: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 (của WHO) như vậy, ở khía cạnh nào đó, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng thực tế và phản khoa học".

WHO trong tháng này đã đề xuất triển khai cuộc điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc Covid-19, trong đó bao gồm việc điều tra các phòng thí nghiệm và chợ ở thành phố Vũ Hán. Đồng thời, WHO cũng kêu gọi giới chức Trung Quốc minh bạch hơn và cung cấp thêm dữ liệu thô về giai đoạn đầu bùng phát dịch.

Ông Zeng cho biết, ông cảm thấy "sốc" khi lần đầu tiên đọc bản kế hoạch của WHO, trong đó có nhắc đến giả thuyết virus có thể đã bị rò rỉ do sai phạm tại một phòng thí nghiệm của Trung Quốc trong quá trình nghiên cứu.

Sau chuyến điều tra hồi đầu năm nay, nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu kết luận, giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán "rất khó xảy ra". Họ cho rằng, giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây từ động vật nhiễm bệnh sang người từ một khu chợ hay một nơi nào đó tương tự. Mặc dù vậy, các nhà khoa học, trong đó có Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng đang có "sự thúc đẩy quá sớm" để loại bỏ giả thuyết virus gây ra đại dịch Covid-19.

Đức Hoàng

Theo Kyodo News