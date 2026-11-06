Các đối tượng bị cáo buộc dùng AI lừa đảo (Ảnh: Reuters).

Theo bản cáo trạng được đệ trình tại một tòa án liên bang ở New York, trong hơn 1 năm rưỡi, Jacob Soall, 41 tuổi, Sharon Hazan, 54 tuổi, và Guy Sheetrit, 42 tuổi, bị nghi đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo bằng AI để nhắm vào hàng nghìn công ty trên toàn thế giới.

Ba nghi phạm bị nghi sử dụng AI để giả mạo các giám đốc doanh nghiệp và luật sư nhằm chiếm đoạt khoảng 129 triệu USD. Các đối tượng đối mặt với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông và đánh cắp danh tính nghiêm trọng, các công tố viên cho biết hôm 5/11.

Theo hồ sơ tòa án, các nạn nhân của nhóm này bao gồm những hệ thống bệnh viện ở bang Missouri và California, một ngân hàng tại Rhode Island, một công ty công nghệ tài chính ở Anh, một công ty quỹ tại Massachusetts và một công ty thức ăn cho thú cưng ở Florida.

Theo bản cáo trạng, các đối tượng này cũng bị cáo buộc rửa tiền.

Ba người bị bắt trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Theo Văn phòng Công tố Mỹ, vào năm 2008, Hazan từng bị kết án tại một tòa án ở New York về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng.

Bộ ba này, có các biệt danh như “Rocky Balboa”, “Superman Cash” và “Fat Boy”, thường nhắm vào bộ phận kế toán của các công ty. Theo hồ sơ tòa án, các đối tượng bị cáo buộc gửi email giả danh giám đốc điều hành (CEO), đề nghị hỗ trợ thực hiện một giao dịch tài chính bí mật.

Theo bản cáo trạng, họ cũng bị cáo buộc sắp xếp các cuộc gọi điện thoại hoặc gọi video, trong đó các bị cáo sử dụng AI để bắt chước giọng nói và đôi khi cả hình ảnh của CEO.

Sau đó, các bị cáo yêu cầu nhân viên liên hệ với một luật sư tại một hãng luật lớn, người mà nhóm này cũng đã chuẩn bị sẵn để giả mạo, theo hồ sơ tòa án.

Theo Văn phòng Công tố Mỹ, Soall chủ yếu giả danh các luật sư ở Anh và có một “kịch bản mà người này sử dụng để khiến mình có vẻ là luật sư thật khi trao đổi và lừa đảo các nạn nhân”.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư bị giả mạo sẽ yêu cầu nhân viên chuyển những khoản tiền lớn đến các tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc, rồi phân chia cho bộ 3 và những người khác có liên quan.

Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách James C. Barnacle Jr cho biết vụ án cho thấy công nghệ tiên tiến có thể bị sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn.

“Trong khi các đối tượng phạm tội tiếp tục biến những công nghệ mới nổi thành công cụ phạm pháp, FBI vẫn cam kết nhanh chóng điều chỉnh năng lực của mình để xác định, điều tra và ngăn chặn những kẻ tìm cách gây tổn hại cho người dân New York và các doanh nghiệp hoạt động trong cộng đồng của chúng ta”, ông nói trong một tuyên bố.

Theo Văn phòng Công tố Mỹ, nếu bị kết án, mỗi tội danh đều có mức án tối đa 20 năm tù, ngoại trừ tội đánh cắp danh tính nghiêm trọng, nhận mức án 2 năm tù.