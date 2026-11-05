Tiêm kích Gripen (Ảnh: RBC).

Ngày 3/11, tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Saab công bố các tác nhân AI do họ tự phát triển, đã được thử nghiệm trên tiêm kích đa năng Gripen E. Trong các chuyến bay thử nghiệm, một tác nhân AI tự điều khiển máy bay trong những tình huống không chiến ngoài tầm nhìn (BVR).

Theo công ty, các tác nhân này được phát triển bởi bộ phận Chương trình tiên tiến thuộc lĩnh vực kinh doanh Hàng không của Saab. Chúng có thể được sử dụng để hỗ trợ phi công trong buồng lái hoặc hoạt động phối hợp với phi công từ một nền tảng không người lái riêng biệt. Ngoài các tác nhân AI, Saab còn phát triển môi trường và công cụ để xây dựng, huấn luyện và đánh giá chúng.

Theo Saab, hàng triệu giờ bay mô phỏng giúp các hệ thống AI thực hành những tình huống thực tế và nâng cao khả năng đưa ra quyết định chiến thuật. Một trong những năng lực của chúng, không chiến ngoài tầm nhìn, đã được thử nghiệm trong điều kiện bay thực tế.

Saab cũng lưu ý rằng kiến trúc phần mềm xác định của Gripen E cho phép tích hợp và thử nghiệm phần mềm AI mới trực tiếp trên một tiêm kích đang hoạt động, mà không cần các nền tảng thử nghiệm riêng biệt. Theo công ty, cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ rút ngắn chu kỳ phát triển và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ công nghệ mới sang năng lực tác chiến thực tế.

“Chúng tôi không chỉ phát triển các tác nhân AI của riêng mình mà còn thực hiện các chuyến bay cùng chúng. Điều này chứng minh khả năng phát triển các tác nhân AI có thể tích hợp vào máy bay chiến đấu đang hoạt động. Không chiến trong tương lai sẽ không được quyết định bởi từng nền tảng riêng lẻ, mà bởi các mạng lưới gồm hệ thống có người lái và không người lái phối hợp với nhau”, ông Peter Nilsson, Giám đốc bộ phận Chương trình tiên tiến, cho biết.

Để mở rộng quy mô phát triển, Saab đang sử dụng năng lực tính toán của Sferical AI. Đây là sáng kiến AI của Thụy Điển, trong đó Saab là một trong những đối tác sáng lập. Theo đài SVT, siêu máy tính Sferical One tại Linköping đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Hệ thống được đưa vào vận hành vào cuối mùa hè.

Saab sẽ tiếp tục phát triển năng lực của các tác nhân AI và thử nghiệm chúng trong nhiều kịch bản hơn. Cơ sở hạ tầng được xây dựng tại Học viện Phi công tiêm kích AI cũng dự kiến được sử dụng cho các nền tảng không người lái và những hệ thống tương lai, trong đó máy bay có người lái và không người lái hoạt động phối hợp.