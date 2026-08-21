Mỹ trục xuất 2.300 công dân Mexico đến Guatemala

Người di cư vượt qua hàng rào dây thép gai gần bức tường biên giới Mỹ - Mexico (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Guatemala xác nhận nước này đã tiếp nhận khoảng 2.300 công dân Mexico bị Mỹ trục xuất từ đầu năm đến nay.

“Họ đến trên những chuyến bay chở người Guatemala hồi hương”, Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình vào tối 20/8.

Ông Arevalo cho biết những người Mexico bị trục xuất được đưa về nước trong vòng 24 giờ, với chi phí vận chuyển do Mexico hoặc Mỹ chi trả.

Bộ Ngoại giao Mexico phản đối động thái trên, đồng thời cho biết Mexico đang nỗ lực đưa những công dân bị trục xuất đến Trung Mỹ về nước. Tuy nhiên, Mexico không nêu cụ thể số trường hợp được đưa về nước cũng như chi phí cho việc này.

“Chính phủ Mexico đã thông báo với các nhà chức trách Mỹ về việc phản đối hoạt động này”, Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ.

Theo các thỏa thuận quốc tế, những người bị trục xuất thường được đưa thẳng về quốc gia mà họ mang quốc tịch. Người bị trục xuất có thể được đưa đến nước thứ ba, nếu quốc gia mà họ mang quốc tịch từ chối tiếp nhận họ hoặc nếu điều kiện tại đó không an toàn.

Tuy nhiên, trong chiến dịch siết chặt chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày càng có nhiều người di cư bị trục xuất sang các nước thứ ba, đôi khi theo các thỏa thuận song phương. Mexico thường trực tiếp tiếp nhận những người bị Mỹ trục xuất.

Các chuyên gia nhập cư cho rằng việc đưa người Mexico qua Guatemala hoặc các quốc gia khác, tức là đưa họ ra xa hơn khỏi biên giới Mỹ - Mexico, có thể nhằm gây khó khăn cho họ trong nỗ lực tìm cách quay trở lại Mỹ.

Trước đây, Mỹ thường ưu tiên trục xuất người Mexico bằng đường bộ đến miền Bắc Mexico, nhưng từ tháng 5, Mỹ đã trục xuất người Mexico đến Honduras và Guatemala.