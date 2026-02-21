Mỹ triển khai hàng chục máy bay quân sự tại căn cứ gần Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Báo New York Times, trích dẫn hình ảnh vệ tinh và dữ liệu chuyến bay, cho biết Mỹ đã triển khai hơn 60 máy bay quân sự tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, nơi gần lãnh thổ Iran.

Theo New York Times, con số này nhiều gấp khoảng 3 lần số lượng máy bay thường được triển khai tại căn cứ ở Jordan. Các máy bay này có thể được đặt trong các nhà chứa máy bay.

New York Times đưa tin, kể từ ngày 15/2, ít nhất 68 máy bay vận tải đã hạ cánh xuống căn cứ Muwaffaq Salti, trong số đó có các máy bay chiến đấu F-35, cũng như máy bay không người lái và trực thăng.

Báo Mỹ nhận định, việc tăng cường hiện diện quân sự này dường như cho thấy Washington coi căn cứ này là "trung tâm quan trọng trong việc lập kế hoạch quân sự của Mỹ đối với các cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran".

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi tuyên bố Jordan sẽ không trở thành “bàn đạp” cho hành động quân sự chống lại Iran.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, Không quân Mỹ gần đây đã điều chuyển hàng chục tiêm kích và máy bay hỗ trợ tới căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út. Các máy bay này bao gồm chiến đấu cơ F-35, F-22, F-15, F-16, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 và máy bay liên lạc chiến trường E-11.

Nhiều tiêm kích khác đang trên đường tới, hình thành lực lượng không quân mạnh nhất kể từ hơn 20 năm qua ở khu vực này.

Hải quân Mỹ hiện có 13 tàu tại Trung Đông và phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ một chiến dịch tiềm năng, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 9 tàu khu trục có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo. Một tàu sân bay thứ hai, USS Gerald R. Ford, cùng 4 tàu khu trục trong nhóm tác chiến cũng đang trên đường tới.

Các máy bay chỉ huy và kiểm soát, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các chiến dịch không kích quy mô lớn, cũng đang được điều động.

Lầu Năm Góc cũng đã triển khai thêm các hệ thống phòng không mặt đất trên khắp Trung Đông.

Theo các quan chức Mỹ, lực lượng hỏa lực này sẽ cho phép Washington lựa chọn tiến hành chiến dịch tập kích đường không kéo dài nhiều tuần chống lại Iran, thay vì cuộc không kích một lần duy nhất mà Mỹ đã thực hiện vào tháng 6 năm ngoái nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Vị trí của Iran và Jordan trên bản đồ (Ảnh: Newsweek).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa quyết định có ra lệnh tấn công Iran hay không. Chủ nhân Nhà Trắng đã phát tín hiệu rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận ngoại giao. Theo đó, Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, giải thể các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Trump đã nhận được một số báo cáo về các lựa chọn quân sự nếu ông quyết định tấn công Iran, tất cả đều được thiết kế nhằm gây thiệt hại tối đa cho chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.

Các lựa chọn bao gồm một chiến dịch nhằm vào hàng chục lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, cũng như một cuộc không kích giới hạn vào các mục tiêu bao gồm cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả 2 phương án đều sẽ liên quan đến một chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần.

Iran được cho là khó có thể đồng ý với yêu cầu về chương trình tên lửa đạn đạo, vì nước này không có nhiều lực lượng không quân và dựa vào tên lửa như biện pháp răn đe chính.

Iran vẫn có một số đòn bẩy trong một chiến dịch kéo dài, bao gồm kho tên lửa vẫn còn đáng kể có thể được sử dụng nhằm vào các căn cứ và đồng minh của Mỹ trong khu vực, cũng như lực lượng quân sự có thể tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với các tàu chở dầu.