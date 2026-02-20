Tổng thống Trump “cân não” với các phương án về Iran

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: PBS).

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với một trong những quyết định nặng nề nhất của nhiệm kỳ thứ hai khi ông ra lệnh triển khai lực lượng quân sự tại Trung Đông lớn nhất 22 năm qua.

Nếu ông quyết định tiến hành một cuộc tấn công vào Iran, các lựa chọn hiện nay của ông có thể từ những đòn đánh có mục tiêu cụ thể hơn đến các chiến dịch kéo dài hàng tuần.

Một số phương án bao gồm kế hoạch nhằm vào các lãnh đạo tại Tehran. Nhiều phương án sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với đợt không kích kéo dài vài giờ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái.

Những người am hiểu kế hoạch cho biết quân đội Mỹ có thể sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào cuối tuần này, nhưng các quan chức Mỹ và các nhà ngoại giao khu vực thạo tin về các cuộc đàm phán ngoại giao với Tehran không cho rằng các cuộc tấn công sẽ diễn ra sớm như vậy.

Đặc phái viên Trung Đông và cũng là con rể Tổng thống Trump, Jared Kushner, nằm trong số những cố vấn của ông Trump hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa nhận được danh sách mục tiêu cho các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran, một dấu hiệu cho thấy ông Trump vẫn chưa ra lệnh cho bất kỳ chiến dịch quân sự cụ thể nào. Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, nhiều người hiện nói rằng họ thấy triển vọng đạt được một thỏa thuận đáp ứng tất cả các yêu cầu của Tổng thống đang giảm dần.

Cho đến nay, ông Trump chưa công khai nêu rõ tất cả những gì ông hy vọng đạt được khi phát động một cuộc chiến mới vào Iran. Ông cũng chưa có những động thái nhằm giành được sự ủng hộ từ công chúng Mỹ hoặc các thành viên quốc hội khi ông cân nhắc các lựa chọn. Các chuyên gia vẫn hoài nghi Iran sẽ đưa ra những nhượng bộ mà ông Trump đã công khai yêu cầu, như từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium.

Ông Trump đã đưa ra những cảnh báo với Iran về việc đồng ý một thỏa thuận, trong khi các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Hôm 19/2, ông nói rằng mọi thứ sẽ rõ ràng liệu một thỏa thuận có khả thi hay không “trong khoảng 10 ngày tới”. Sau đó, ông kéo dài thời hạn lên 15 ngày.

“Họ phải đạt được một thỏa thuận, nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình, song từ chối nêu cụ thể liệu “những điều tồi tệ” là gì.

Ông Trump tỏ ra dè dặt trong việc phê duyệt một chiến dịch quân sự thiếu kết quả mang tính quyết định và có thể đặt người Mỹ vào nguy hiểm.

Ông đã nhận được nhiều bản báo cáo về các phương án tiềm năng. Các phương án này có quy mô khác nhau, từ tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc tên lửa cho đến nỗ lực loại bỏ các lãnh đạo Iran.

Vì ông Trump vẫn chưa quyết định phương án hành động, tất cả các tài sản quân sự cần thiết để tiến hành nhiều loại chiến dịch khác nhau đã được triển khai hoặc sẽ được triển khai ở khu vực Trung Đông trong những ngày tới. Những tài sản này bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay tiên tiến nhất thế giới, dự kiến tới phía đông Địa Trung Hải vào đầu tuần tới.

Ít nhất một phần của việc tăng cường quân sự nhằm giúp bảo vệ binh sĩ Mỹ trong trường hợp Iran tiến hành tấn công phủ đầu hoặc trả đũa các cuộc không kích của Mỹ bằng cách phóng máy bay không người lái hoặc tên lửa về phía các căn cứ Mỹ.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn là liệu bất kỳ chiến dịch tiềm tàng nào do ông Trump ra lệnh sẽ tập trung vào việc loại bỏ ban lãnh đạo Iran, nhắm vào năng lực làm giàu uranium của nước này hay phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của họ hay không.

Ở hậu trường, ngay cả một số cố vấn của ông Trump cũng chưa rõ phải truyền đạt với công chúng như thế nào về lý do vì sao Mỹ có thể cần sử dụng can thiệp quân sự tại Iran.