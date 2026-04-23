Khoảnh khắc binh sĩ Iran vây bắt tàu hàng ở eo biển Hormuz

Iran ngày 22/4 công bố một video được cho là ghi lại cảnh lực lượng vũ trang nước này bắt giữ một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz.

Video cho thấy các binh sĩ Iran có vũ trang và bịt mặt, tìm cách leo lên mạn tàu chở hàng.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ 2 con tàu ở eo biển Hormuz vì “bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ, liên tục vi phạm các quy định và thao túng hệ thống định vị hàng hải”.

Truyền thông Iran cũng đưa tin, một con tàu thứ ba, thuộc sở hữu của Hy Lạp, đã bị IRGC nhắm mục tiêu và đang “trong tình trạng tê liệt ngoài khơi bờ biển Iran”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi việc Iran bắt giữ 2 con tàu tại eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn giữa 2 nước.

“Đây không phải là tàu của Mỹ. Đây cũng không phải tàu của Israel. Đây là 2 con tàu quốc tế. Hai con tàu này đã bị các tàu pháo cao tốc của Iran áp chế”, bà Leavitt cho biết thêm.

Bà Leavitt chỉ trích việc Iran bắt giữ tàu, song cũng khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt với Iran vẫn đang “tiếp tục phát huy hiệu quả”.

Người phát ngôn Nhà Trắng đã hạ thấp tầm quan trọng của việc bắt giữ 2 con tàu này: “Đây chỉ là 2 con tàu, một con số quá nhỏ bé khi so sánh với hơn 160 tàu hải quân Iran mà Mỹ đã đánh chìm”.

Bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang "hài lòng" với lệnh phong tỏa hàng hải Iran và "hiểu rõ rằng Iran đang ở trong một vị thế yếu hơn".

Các vụ bắt giữ tàu của Iran diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi đàm phán giữa 2 bên kết thúc. Mặc dù vậy, ông tuyên bố Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

Tehran tuyên bố sẽ không có đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran.

Eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược với hoạt động trung chuyển dầu và khí hóa lỏng toàn cầu. Tuyến đường này trên thực tế đã bị Iran phong tỏa một phần sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Cuối tuần trước, Iran thông báo sẽ mở lại eo biển Hormuz cho các tàu thương mại. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển một lần nữa do Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ.

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ không mất gì nếu eo biển Hormuz đóng cửa, nhưng Iran có thể thiệt hại tới 500 triệu USD/ngày.