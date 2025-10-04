Mỹ tính trả 2.500 USD cho mỗi thiếu niên di cư tự nguyện hồi hương

Người di cư từ Guatemala tới Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo một bản sao do AP thu được, Cơ quan Quản lý Trẻ em và Gia đình thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã gửi email cho các cơ sở tạm trú của người nhập cư, thông báo rằng thiếu niên từ 14 tuổi trở lên sẽ được nhận 2.500 USD mỗi người nếu các em đồng ý rời khỏi Mỹ.

Trong email này, chính quyền Mỹ đề nghị sẽ “cung cấp khoản trợ cấp tái định cư một lần trị giá 2.500 USD cho các trẻ vị thành niên không có người đi kèm từ 14 tuổi trở lên, những người tự nguyện rời khỏi Mỹ kể từ ngày ra thông báo này và trong thời gian tới”, đồng thời nói thêm rằng “khoản hỗ trợ này nhằm giúp quá trình tái hòa nhập sau khi hồi hương.”

Theo AP, các thiếu niên này có 24 giờ để phản hồi mà không bị phạt nếu từ chối trở về quê hương, tuy nhiên giám đốc các cơ sở tạm trú được yêu cầu xác nhận đã nhận được đề nghị trong vòng 4 giờ.

Trợ lý giám đốc phụ trách truyền thông của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), bà Emily Covington, nói với The Hill: “Tùy chọn tự nguyện này cho phép các trẻ vị thành niên không có người đi kèm đưa ra lựa chọn và quyết định sáng suốt về tương lai của mình.

Bất kỳ khoản chi trả nào để hỗ trợ việc hồi hương sẽ chỉ được cấp sau khi thẩm phán di trú chấp thuận yêu cầu và đương sự đã về đến quốc gia xuất xứ của mình. Việc được hỗ trợ tài chính khi trở về quê hương sẽ giúp ích nếu họ chọn phương án này".

Theo ICE, chương trình này trước mắt áp dụng cho thiếu niên 17 tuổi. Chính sách này nối tiếp đề nghị hồi tháng 5 của chính quyền Trump cho phép người trưởng thành nhập cư tự nguyện rời Mỹ qua một ứng dụng của chính phủ để nhận 1.000 USD.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư cho rằng chính sách này không công bằng với trẻ vị thành niên, vì các em chưa đủ khả năng hiểu rõ hậu quả lâu dài của việc tự nguyện rời Mỹ.

Trong những tháng gần đây, trẻ em nhập cư phải đối mặt với nhiều diễn biến bất ổn, khi chính quyền Mỹ tìm cách cắt tài trợ cho chương trình trợ giúp pháp lý dành cho trẻ em không có người đi kèm do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cung cấp.

Tuy nhiên, một thẩm phán đã chặn lệnh đình chỉ đó, nhằm bảo vệ những người dưới 18 tuổi theo Đạo luật Tái phê chuẩn Bảo vệ Nạn nhân Buôn người năm 2008 (TVPRA).

Trung tâm Công lý Acacia cho biết: “Những đứa trẻ đến Mỹ mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thường là những người đã sống sót sau bạo lực, ngược đãi, hoặc bị buôn người. Các tổ chức pháp lý làm việc với những trẻ này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chúng khỏi tổn hại hoặc bị lợi dụng thêm".