Mỹ, Iran bắt đầu đàm phán, tàu sân bay lớn nhất thế giới rời căn cứ

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, trưa nay 26/2 theo giờ địa phương, Iran và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ xung đột trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông lớn nhất trong nhiều thập niên.

Phái đoàn Mỹ và Iran đã đến địa điểm tổ chức đàm phán tại dinh thự Đại sứ Oman ở Geneva trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi xác nhận các cuộc thảo luận đã bắt đầu, và cho biết 2 bên thể hiện “mức độ cởi mở chưa từng có đối với những ý tưởng và giải pháp mới, sáng tạo”.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhiều khả năng cũng sẽ tham dự các cuộc thảo luận tại Geneva.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Tehran tham gia với “tinh thần nghiêm túc và linh hoạt”.

Trong khi đó, Mỹ muốn Tehran hạn chế chương trình tên lửa cũng như sự ủng hộ đối với các nhóm vũ trang trong khu vực.

Các cuộc thảo luận do Oman làm trung gian diễn ra sau nhiều lần Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran. Hôm 19/2, Tổng thống Trump đã cho Tehran 15 ngày để đạt được một thỏa thuận.

Trong Thông điệp liên bang ngày 26/2, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng dù ông ưu tiên một giải pháp ngoại giao, ông sẽ không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, trước thềm đàm phán, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran “hoàn toàn không” tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

“Lãnh tụ Tối cao của chúng tôi đã tuyên bố chúng tôi tuyệt đối sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Trong bối cảnh triển vọng đàm phán vẫn mờ mịt, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ, tàu sân bay lớn nhất thế giới được điều tới Địa Trung Hải trong tuần này, đã rời căn cứ hải quân tại Crete ngày 26/2.

Con tàu đã neo đậu tại căn cứ Hỗ trợ Hải quân Mỹ Souda Bay ở Crete kể từ ngày 23/2. Đại sứ quán Mỹ tại Athens từ chối bình luận về sự hiện diện của tàu sân bay này và chuyển các câu hỏi tới Lầu Năm Góc ở Washington.

Washington hiện có hơn 10 tàu chiến tại Trung Đông: một tàu sân bay nữa là USS Abraham Lincoln cùng 9 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến khác.

Việc có 2 tàu sân bay mang theo hàng chục máy bay chiến đấu và có thủy thủ đoàn lên tới hàng nghìn người cùng hiện diện tại Trung Đông là điều hiếm thấy của Mỹ nhằm gây sức ép lên Iran.