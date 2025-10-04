Mỹ tính phát hành đồng xu khắc hình Tổng thống Donald Trump

Ông Donald Trump giơ nắm tay khi bị ám sát hụt trong một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13/7/2024 (Ảnh: Washington Post).

Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/10 cho biết, ý tưởng thiết kế ban đầu cho đồng xu 1 USD là hình ảnh Tổng thống Donald Trump giơ nắm tay với dòng chữ “Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”, câu nói của ông ngay sau khi thoát vụ ám sát hụt năm ngoái.

Theo các hình ảnh được Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach đăng trên X, mặt còn lại của đồng xu khắc chân dung nghiêng của ông Trump với chữ “tự do” phía trên và dòng chữ “1776-2026” phía dưới.

Một phát ngôn viên Bộ Tài chính cho biết: “Mặc dù thiết kế cuối cùng của đồng xu 1 USD kỷ niệm chưa được quyết định, bản phác thảo đầu tiên này phản ánh tinh thần bền bỉ của đất nước và nền dân chủ Mỹ, ngay cả khi đối mặt với những thử thách to lớn”.

Ông Beach cho biết thêm, thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa vì bế tắc ngân sách.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính phát hành đồng xu 1 USD kỷ niệm vào năm 2026 nhân dịp 250 năm quốc khánh.

Trong dịp kỷ niệm 200 năm quốc khánh vào năm 1976, Bộ Tài chính Mỹ từng tổ chức cuộc thi thiết kế toàn quốc và chọn tác phẩm của một sinh viên điêu khắc: mặt đồng xu in hình Chuông Tự do, biểu tượng của độc lập Mỹ, bên cạnh mặt trăng.

Mặt kia khắc hình cố Tổng thống Dwight D. Eisenhower, người qua đời năm 1969 và trở thành tổng thống đầu tiên xuất hiện trên đồng xu 1 USD.

Khi được hỏi liệu ông Trump đã xem thiết kế phác thảo hay chưa, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay: “Tôi không chắc Tổng thống đã xem, nhưng tôi tin chắc ông ấy sẽ rất thích nó”.