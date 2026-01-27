Mỹ có thể đang lên phương án quân sự mới nhằm vào Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại căn cứ North Island ở San Diego, California, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến rất gần tới việc ra lệnh tấn công các mục tiêu ở Iran hồi đầu tháng này do các cuộc biểu tình tại quốc gia Trung Đông.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra quyết định tấn công vào thời điểm đó, ông Trump đã tạm hoãn, đồng thời tiếp tục điều động các khí tài quân sự đến khu vực.

Theo Axios, các quan chức Nhà Trắng nói rằng một cuộc tấn công vào Iran vẫn đang được xem xét, mặc dù các cuộc biểu tình phần lớn đã được kiểm soát.

Các nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tổng thống có thể sẽ tổ chức thêm các cuộc tham vấn trong tuần này và được báo cáo thêm các phương án quân sự", Axios đưa tin.

Trước đó, ông Trump nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ đã điều lực lượng hải quân quy mô lớn đến sát bờ biển Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Tehran sẵn sàng đối thoại.

"Chúng tôi có một hạm đội lớn sát bờ biển Iran. Lớn hơn cả Venezuela", ông Trump cho biết hôm 26/1.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng Iran sẵn sàng đối thoại.

"Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn đàm phán", Tổng thống Mỹ nói thêm, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào Trung Đông, khu vực thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Trước đó, AFP đưa tin, các tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và máy bay tiêm kích, đã bắt đầu di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang.

Ngoài tàu sân bay và tàu chiến, Lầu Năm Góc cũng đang điều động máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không đến Trung Đông.

Cuối tuần qua, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực "để chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu".

Quân đội Mỹ từng tăng cường lực lượng ở Trung Đông vào những thời điểm căng thẳng leo thang. Những động thái này thường mang tính phòng thủ.

Tổng thống Trump gần đây liên tục cảnh báo can thiệp quân sự vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình.

Một quan chức Mỹ ngày 26/1 cho biết Washington "sẵn sàng đàm phán" nếu Iran muốn liên lạc với Mỹ.

"Tôi nghĩ họ biết các điều khoản. Họ nhận thức được các điều khoản", quan chức này nói với các phóng viên khi được hỏi về các điều khoản đàm phán với Iran.

Tư lệnh Vệ binh, tướng Mohammad Pakpour, cảnh báo Israel và Mỹ “tránh mọi tính toán sai lầm, bằng cách rút kinh nghiệm từ những gì họ đã trải qua trong cuộc chiến 12 ngày, để không phải đối mặt với một kết cục đáng hối tiếc hơn”.

Trong khi đó, một chỉ huy quân sự cấp cao khác, tướng Ali Abdollahi Aliabadi, người đứng đầu Bộ chỉ huy liên quân Iran, cảnh báo nếu Mỹ tấn công, “mọi lợi ích, căn cứ và trung tâm ảnh hưởng của Mỹ” sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” đối với các lực lượng vũ trang Iran.