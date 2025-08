Mỹ thí điểm chương trình thu tiền đặt cọc tới 15.000 USD với người xin visa

Khoản tiền cọc sẽ được trả lại nếu người nộp thị thực rời Mỹ đúng hạn (Ảnh minh họa: Travel).

Chính phủ Mỹ sẽ triển khai một chương trình thử nghiệm mới, cho phép các viên chức lãnh sự yêu cầu người xin thị thực du lịch hoặc công tác phải đặt cọc tới 15.000 USD.

Sáng kiến này nhằm ngăn chặn tình trạng ở lại quá hạn thị thực, theo một thông báo hôm 4/8.

Chương trình thử nghiệm trao cho các viên chức lãnh sự Mỹ quyền quyết định có yêu cầu đặt cọc hay không đối với công dân từ các quốc gia có tỷ lệ ở lại quá hạn thị thực cao, hoặc từ những nước có thông tin an ninh chưa đủ tin cậy để phục vụ công tác xét duyệt.

Thông báo cho biết chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 20/8 và kéo dài khoảng một năm.

Ba mức đặt cọc được đưa ra gồm 5.000 USD, 10.000 USD và 15.000 USD, trong đó 10.000 USD là mức mặc định được khuyến nghị áp dụng. Số tiền này sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu du khách rời Mỹ đúng hạn theo điều kiện thị thực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ hiện tại tiếp tục theo đuổi chính sách siết chặt nhập cư, tăng cường an ninh biên giới và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Ông cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 19 quốc gia với lý do an ninh quốc gia.

Một chương trình thử nghiệm tương tự từng được triển khai vào tháng 11/2020 (cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump) nhưng không được thực hiện đầy đủ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu đi lại quốc tế lao dốc.

Chưa thể ước tính chính xác số người bị ảnh hưởng, nhưng theo truyền thông phương Tây, những người này phần lớn sẽ đến từ các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh hoặc có tỷ lệ ở lại quá hạn cao như Chad, Eritrea, Haiti, Yemen...

Dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ năm 2023 cũng ghi nhận nhiều quốc gia châu Phi như Burundi, Djibouti và Togo có tỷ lệ ở lại quá hạn thị thực đáng báo động.

Hiệp hội Du lịch Mỹ ước tính chương trình này có phạm vi tương đối hẹp, chỉ ảnh hưởng tới khoảng 2.000 người xin visa, chủ yếu từ những quốc gia có lượng du khách đến Mỹ thấp.