Mỹ tạm dừng các lịch hẹn xin cấp thị thực trên toàn thế giới

Mỹ tạm dừng các lịch hẹn xin cấp thị thực (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng các lịch hẹn cấp thị thực đối với người nộp đơn trên toàn thế giới, trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục chiến dịch siết chặt nhập cư trong thời gian qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/8 cho biết Bộ này đã triển khai chương trình đào tạo trên toàn cầu tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Theo đó, lịch hẹn thực hiện các dịch vụ liên quan tới thị thực sẽ được điều chỉnh để phục vụ chương trình đào tạo.

Trong khi đó, Financial Times cho hay, Mỹ đã tạm dừng việc xử lý hồ sơ xin thị thực định cư trên toàn thế giới để dành thời gian cho chương trình “đào tạo chuyên sâu” đối với các viên chức lãnh sự.

Những người xin thị thực định cư đã có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ nhận được email thông báo rằng lịch phỏng vấn của họ sẽ được sắp xếp lại, và họ sẽ được thông báo sau về ngày, giờ mới.

“Một nước Mỹ thịnh vượng hơn đồng nghĩa với việc bảo đảm rằng những người xin thị thực không có khả năng trở thành đối tượng mà chính phủ Mỹ phải chu cấp, theo định nghĩa trong luật và quy định của Mỹ, cũng như không có khả năng phụ thuộc vào các khoản trợ cấp công dành cho những người Mỹ đủ điều kiện và đang gặp khó khăn”, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tổng thống Donald Trump coi việc trấn áp làn sóng người nhập cư không có giấy tờ là một trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình, đồng thời áp đặt các hạn chế mới đối với thị thực và thẻ xanh.

Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết khi nào các lịch hẹn phỏng vấn sẽ được nối lại. Người phát ngôn nói: “Để phục vụ chương trình đào tạo chuyên sâu này, lịch hẹn đối với các dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh”.

Chính quyền ông Trump cho biết biện pháp siết chặt nhập cư nhằm tăng cường an ninh trong nước.