Mỹ tính thu hồi thị thực của "khoảng 200.000 người nước ngoài" xin tị nạn

Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch thu hồi số lượng lớn thị thực của người nước ngoài xin tị nạn (Ảnh: Reuters).

Diễn biến này đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/8 cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) “để xác định và thu hồi thị thực không định cư của những người nước ngoài đến Mỹ với tư cách khách lưu trú ngắn hạn, nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn để ở lại đây lâu dài”.

Bộ Ngoại giao không nêu cụ thể số lượng thị thực sẽ bị thu hồi trong đợt này.

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ và nguồn tin từ 2 quan chức cho biết, số người nước ngoài có thị thực công tác và du lịch dự kiến bị thu hồi có thể lên tới 200.000 người. Nếu được thực hiện, đây có thẻ sẽ là đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo AP, Bộ Ngoại giao sẽ thu hồi các thị thực B1 và B2 được cấp trong giai đoạn 2016-2026 cho những người đã xin quy chế tị nạn hoặc đang xin tị nạn.

Thị thực không định cư B1 và B2 được cấp cho người nước ngoài đến Mỹ với mục đích công tác và du lịch.

Việc thu hồi thị thực không nhất thiết dẫn tới việc trục xuất ngay lập tức, AP đưa tin. Phần lớn những người đang có hồ sơ xin tị nạn chờ xử lý sẽ được chuyển sang một diện quy chế khác, nhưng mất tư cách nhập cảnh với mục đích công tác hoặc du lịch.

Trước đó trong ngày 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cáo buộc trên mạng xã hội X rằng hệ thống nhập cư Mỹ “từ lâu đã bị quá tải bởi những đơn xin tị nạn phù phiếm”.

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 8 cho biết dưới chính quyền ông Trump, Mỹ đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của công dân nước ngoài.

Ông Trump đang thúc đẩy chiến dịch siết chặt nhập cư, bao gồm thu hồi thị thực và thẻ xanh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trục xuất. Ông cho rằng chiến dịch này nhằm tăng cường an ninh trong nước.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ngoài ra, chính quyền của ông cũng siết chặt quy định với người nhập cư hợp pháp, ví dụ như áp dụng các khoản phí mới và đắt đỏ đối với người xin một số loại thị thực lao động.