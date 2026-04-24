Mỹ sẽ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump gặp gỡ tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg năm 2017 (Ảnh: Điện Kremlin).

Mỹ cho biết dự định mời nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới tại Miami, mặc dù lời mời chính thức chưa được gửi đi, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức chính quyền đưa tin.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao cho hay Tổng thống Donald Trump “đã nói rõ rằng Nga được hoan nghênh tham dự tất cả các cuộc họp của G20 khi Mỹ tập trung vào việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công và hiệu quả”.

“Hiện tại chưa có lời mời chính thức nào được đưa ra, nhưng Nga là thành viên của G20 và sẽ được mời tham dự các cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo”, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết.

Phát biểu với các phóng viên tại phòng Bầu dục hôm 23/4 giờ địa phương, Tổng thống Trump tỏ ra dường như không biết về lời mời này, nhưng nhấn mạnh sẽ không phản đối điều đó.

"Sự có mặt của ông Putin sẽ rất hữu ích. Tôi không biết liệu ông ấy có đến không. Thành thật mà nói, tôi nghi là ông ấy sẽ không đến", ông Trump nói.

G20 là một diễn đàn liên chính phủ bao gồm đại diện của 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hàng năm, là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận về các vấn đề toàn cầu cấp bách.

Nga đã không tham dự trực tiếp hội nghị này kể từ năm 2019, ban đầu là do đại dịch Covid-19 và sau đó là tình hình chiến sự Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Pankin trước đó cho biết nước này đã được mời tham dự ở cấp cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Khi được hỏi ai sẽ đại diện Nga, ông Pankin cho hay thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố gần ngày diễn ra sự kiện.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho hay, Tổng thống Putin chưa quyết định có tham dự hay không. “Nga đã tham gia mọi hội nghị thượng đỉnh ở cấp độ phù hợp”, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh “quyết định về hình thức tham gia của chúng tôi sẽ được đưa ra gần thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh”.