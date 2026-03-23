Nga thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: THX).

"Ngày cụ thể cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin đang được hoàn thiện và sẽ sớm được công bố", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 23/3.

Trả lời các phóng viên, ông Rudenko cũng thông tin liên quan về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, trong đó nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng đàm phán về giải quyết vấn đề Ukraine, nhưng chưa xác định được ngày cụ thể.

"Theo như tôi biết, chưa có ngày cụ thể nào. Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy nếu Ukraine sẵn lòng tham gia", ông nói.

Thứ trưởng Rudenko còn lưu ý, Nga chưa bao giờ ảo tưởng về Mỹ, vì vậy thái độ của Moscow đối với Washington không thay đổi bất chấp tình hình ở Trung Đông đang diễn biến như thế nào.

"Chúng tôi chưa bao giờ ảo tưởng về Mỹ. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không thay đổi bất cứ điều gì. Chúng tôi có lập trường rất nguyên tắc đối với các quốc gia khác: họ phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế đã ký kết. Thật không may, trong trường hợp cụ thể này, Mỹ đã đi chệch khỏi điều đó", quan chức Nga nhấn mạnh.

Trả lời vấn đề về khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Rudenko cho rằng, đây là kịch bản "không mấy khả quan" và "sẽ càng khiến xung đột leo thang hơn nữa.

"Có vẻ như nếu chiến dịch trên bộ được tiến hành, mặc dù là khó xảy ra, nhưng chắc chắn nó sẽ làm trầm trọng thêm tình hình, dẫn đến leo thang hơn nữa và khó có thể đưa cuộc xung đột này đến gần hơn với việc một giải pháp hòa bình", ông Rudenko nhận định.

Nói về tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ "xóa sổ" nhà máy điện hạt nhân này trừ khi Tehran mở lại eo biển Hormuz, ông Rudenko nói rằng, Nga hy vọng Mỹ sẽ thể hiện sự thận trọng cần thiết và kiềm chế không đe dọa nhà máy điện hạt nhân này.

"Tôi tin rằng giới lãnh đạo Mỹ sẽ thể hiện đủ sự kiềm chế để không tiến hành vào những hành động như vậy", Thứ trưởng bày tỏ.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Rudenko cũng nhấn mạnh Nga không ủng hộ việc phong tỏa eo biển Hormuz, mặc dù cho rằng Iran có quyền tự vệ. "Iran, giống như các quốc gia khác, cũng có quyền tự vệ theo cách mà họ cho là phù hợp. Điều này không có nghĩa là chúng tôi tán thành mọi việc đang diễn ra ở đó", ông nói.

Theo ông, tình hình ở eo biển Hormuz sẽ ổn định ngay khi cuộc xung đột liên quan đến Iran kết thúc.

"Ngay khi chiến tranh kết thúc, tình hình ở eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường. Chúng tôi kêu gọi giải quyết toàn bộ cuộc xung đột này, trước hết và trên hết là chấm dứt sự gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran. Bởi vì mọi việc đang xảy ra ở eo biển Hormuz là hậu quả trực tiếp của hành động bất hợp pháp này", Thứ trưởng ngoại giao Nga nhấn mạnh.