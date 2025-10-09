Mỹ sa thải viên chức che giấu mối quan hệ với công dân Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott (Ảnh: Getty).

"Bộ Ngoại giao đã chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với một viên chức Bộ Ngoại giao, người đã thừa nhận che giấu mối quan hệ tình cảm với một công dân Trung Quốc được cho là có liên hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott thông báo vào ngày 9/10.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết viên chức này đã nói rằng người phụ nữ Trung Quốc "có thể là gián điệp", nhưng không nói rõ liệu có bằng chứng nào cho thấy hoạt động gián điệp hay không. Danh tính của viên chức ngoại giao không được tiết lộ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, viên chức bị sa thải nói rằng cha của người phụ nữ Trung Quốc là một đảng viên.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đây là vụ sa thải đầu tiên theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký ngay sau khi ông trở lại nhiệm sở hồi tháng 1. Theo sắc lệnh, ông Trump ra lệnh cho tất cả nhân viên "trung thành thực hiện chính sách của tổng thống".

"Chúng tôi sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện có hành vi phá hoại an ninh quốc gia”, ông Pigott nhấn mạnh.

Đầu năm nay, Mỹ tuyên bố sẽ hạn chế việc các nhân viên của chính phủ Mỹ ở Trung Quốc có quan hệ tình cảm với người dân địa phương.