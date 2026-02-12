Mỹ rút khỏi căn cứ chiến lược ở Syria

Binh sĩ Mỹ ở Syria (Ảnh: AFP).

Aljazeera dẫn nguồn thạo tin ngày 12/2 cho biết, lực lượng Mỹ đã rời khỏi căn cứ al-Tanf ở vùng đông bắc xa xôi của Syria và đang di chuyển về phía Jordan.

Căn cứ al-Tanf có vị trí chiến lược tại điểm giao nhau giữa 3 biên giới Syria, Jordan và Iraq. Căn cứ này được thiết lập trong cuộc nội chiến Syria năm 2014 như một trung tâm chủ chốt cho các hoạt động của liên minh toàn cầu chống lại các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Syria gia nhập liên minh này vào tháng 11 năm ngoái khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa tới Nhà Trắng để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Sharaa, một cựu chỉ huy al Qaeda, từng lãnh đạo các lực lượng nổi dậy Hồi giáo lật đổ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng 12/2024.

Việc Mỹ rút khỏi al-Tanf diễn ra sau một thỏa thuận do Washington làm trung gian nhằm sáp nhập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một nhóm do người Kurd dẫn đầu được Mỹ hậu thuẫn suốt một thập kỷ trong cuộc chiến chống IS, vào các thể chế trung ương của Syria.

Mỹ ca ngợi thỏa thuận ngày 30/1 là một cột mốc hướng tới sự thống nhất và hòa giải tại Syria sau cuộc chiến đã chia cắt đất nước thành các vùng kiểm soát của các nhóm nổi dậy.

Ông Trump bày tỏ mong muốn rút quân Mỹ khỏi Syria kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2019. Tháng trước, báo Wall Street Journal đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump đang lên kế hoạch “rút quân hoàn toàn” khỏi Syria.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc vào tháng 7/2025, Mỹ có khoảng 1.500 binh sĩ tại Syria.