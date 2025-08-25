Mỹ phát hiện ca "giòi ăn thịt" đầu tiên, cảnh báo thiệt hại hàng tỷ USD

Một mẫu giòi ăn thịt screwworm (Ảnh: Reuters).

Một ca ký sinh trùng giòi ăn thịt đã được phát hiện trên một người tại Maryland.

Người này đã được điều trị tại Maryland và là người đầu tiên được xác nhận tại Mỹ nhiễm loại giòi screwworm, một ký sinh trùng ăn sống gia súc và các loài động vật máu nóng khác, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu leo thang và lan dần lên phía bắc từ Trung Mỹ và Nam Mexico cuối năm 2024.

Bác sĩ Beth Thompson, bác sĩ thú y bang South Dakota, cho biết vào ngày 24/8 rằng bà được thông báo về ca bệnh trong tuần qua.

Một nguồn tin khác, yêu cầu ẩn danh, cho biết đã thấy email từ một giám đốc của tổ chức Beef Alliance gửi ngày 20/8 cho khoảng 20 người trong ngành chăn nuôi và thịt bò, thông báo rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác nhận ca bệnh người nhiễm giòi screwworm ở Maryland từng di chuyển từ Guatemala đến Mỹ.

Theo một nguồn tin, các bác sĩ thú y bang được thông báo về ca bệnh này trong một cuộc gọi tuần trước với CDC. Một quan chức chính quyền bang Maryland cũng xác nhận ca bệnh.

CDC đã chuyển các câu hỏi cho bang Maryland trong cuộc gọi với các quan chức y tế động vật của bang, bà Thompson nói.

Giòi screwworm là loài ruồi ký sinh, trong đó con cái đẻ trứng vào các vết thương hở trên cơ thể bất kỳ động vật máu nóng nào. Khi trứng nở, hàng trăm con ấu trùng sẽ dùng miệng sắc nhọn khoét sâu vào thịt sống, cuối cùng giết chết vật chủ nếu không được điều trị.

Chúng gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia súc và động vật hoang dã, hiếm khi lây sang người nhưng vẫn có thể gây tử vong nếu nhiễm trùng không được xử lý.

Việc điều trị rất phức tạp, bao gồm lấy hàng trăm con giòi ra và khử trùng kỹ vết thương. Tuy nhiên, nếu điều trị sớm, phần lớn các trường hợp đều có thể sống sót.

Ca bệnh này có thể tác động tiêu cực đến thị trường thịt bò và gia súc Mỹ, vốn đang ở mức giá cao kỷ lục vì nguồn cung khan hiếm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cảnh báo một đợt bùng phát giòi screwworm có thể gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ USD cho nền kinh tế Texas, bang sản xuất gia súc lớn nhất nước Mỹ, do tổn thất gia súc, chi phí lao động và chi phí thuốc men.

Screwworm đã bị xóa sổ khỏi Mỹ vào những năm 1960 khi các nhà nghiên cứu bắt đầu thả một số lượng lớn ruồi đực vô sinh, giao phối với ruồi cái hoang dã để tạo ra trứng không thể nở.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins và các quan chức chính phủ khác tới Texas để công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ruồi vô sinh tại đó nhằm chống lại loài ký sinh trùng này. Cơ sở này dự kiến có thể đi vào hoạt động trong 2-3 năm.

Bà Rollins đã nhiều lần cam kết sẽ ngăn chặn screwworm xâm nhập vào đất nước.

Mexico cũng đã triển khai các nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của loài ký sinh trùng này, vốn có thể giết chết gia súc chỉ trong vài tuần nếu không được điều trị. Chính phủ Mexico cho biết hồi tháng 7 rằng họ đã bắt đầu xây dựng một cơ sở sản xuất ruồi vô sinh trị giá 51 triệu USD tại miền nam nước này.