Phản ứng của Tổng thống Trump trước nguy cơ Iran tập kích lãnh thổ Mỹ

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không lo lắng về các mối đe dọa tiềm tàng nhằm vào bang California hay lãnh thổ Mỹ, sau khi xuất hiện thông tin về một bản ghi nhớ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) chứa dữ liệu chưa được kiểm chứng về khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào bang của Mỹ.

“Tôi không lo lắng về điều đó, bởi nếu lo lắng thì bạn sẽ không thể hoạt động được. Bạn không thể cứ mãi lo lắng. Bạn phải hành động. Và chúng tôi theo dõi mọi thứ ở mức độ chưa từng có, đất nước chúng ta chưa bao giờ được giám sát và bảo vệ như thế này”, ông Trump nói trong chương trình của đài Fox Radio.

Trước đó, khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng Iran có thể mở rộng các hành động trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ hiện nay sang tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ hay không, Tổng thống Trump trả lời các phóng viên ngày 11/3 rằng: “Không, tôi không lo”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh kênh ABC News đưa tin FBI đã cảnh báo các sở cảnh sát ở California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách phóng máy bay không người lái nhắm vào bờ Tây nước Mỹ.

Trong một cảnh báo phát đi vào cuối tháng 2, FBI lưu ý: “Chúng tôi gần đây đã thu thập được thông tin cho thấy, Iran được cho là có ý định tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái xuất phát từ một tàu chưa xác định ngoài khơi lãnh thổ Mỹ, đặc biệt nhằm vào các mục tiêu chưa xác định tại California, trong trường hợp Mỹ tiến hành tấn công Iran”.

Theo một số kênh truyền thông, Iran và các lực lượng đồng minh có thể nhắm vào Mỹ bằng các cuộc tấn công để đáp trả các đòn không kích của Washington.

Một báo cáo đánh giá mối đe dọa do Văn phòng Tình báo và Phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện cho biết Iran và các lực lượng đồng minh “có khả năng” gây ra các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Mỹ, dù một cuộc tấn công quy mô lớn được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 với tuyên bố nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Tehran.

Chiến dịch tấn công đã kéo dài 12 ngày, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao khác của nước này. Washington cũng tuyên bố, chiến dịch đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel cũng như các lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm các cơ sở ngoại giao, căn cứ quân sự.