Mỹ nêu điều kiện cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

“Hai bên đồng ý rằng lần gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin phải có kết quả cụ thể. Chúng tôi muốn thấy xung đột kết thúc, nhưng không thể tiếp tục họp cho có”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Ontario, Canada ngày 13/11.

Phát biểu của ông Rubio cho thấy dường như không có hoạt động ngoại giao cấp cao nào sắp diễn ra giữa Nga và Mỹ có khả năng dẫn đến một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Bình luận được đưa ra giữa lúc có những đồn đoán về một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sau khi kế hoạch họp thượng đỉnh giữa họ ở Budapest bị hủy.

Hai bên đều không đưa ra lý do cụ thể. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao cho biết, Mỹ đã đề xuất Ukraine và Nga thiết lập một lệnh ngừng bắn mà không kèm bất kỳ điều kiện bổ sung nào, kế hoạch này được Kiev ủng hộ nhưng bị Moscow từ chối. Nga được cho là đã gửi thông báo cho Mỹ để khẳng định lập trường không thay đổi đối với cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết, ông quyết định hủy kế hoạch họp thượng đỉnh với ông Putin ở Budapest (Hungary) vì cảm thấy cuộc họp sẽ không đi đến đâu.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga hy vọng sẽ nối lại liên lạc với chính quyền Tổng thống Donald Trump về vấn đề Ukraine “ngay khi Mỹ sẵn sàng”. Điện Kremlin hy vọng ông Trump vẫn sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow vẫn sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest, với điều kiện cuộc gặp thực sự dựa trên kết quả của các cuộc đàm phán tại Alaska. Ngày cụ thể cho cuộc gặp chưa được ấn định, nhưng 2 nước vẫn duy trì liên lạc.

Một nguồn tin ngoại giao Nga cho hay, một hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ chắc chắn là cần thiết, nhưng nó phải được tiến hành sau khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tổ chức lẫn nội dung.

Theo nguồn tin này, Nga “đã xem xét và phân tích cẩn thận” cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của nhóm G7, đặc biệt là phát biểu của ông về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Nga về việc cần chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh hiệu quả.

“Đây chính là những gì Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã nhất trí trong cuộc điện đàm ngày 16/10. Vấn đề về một cuộc gặp mới giữa các Tổng thống đã được Ngoại trưởng Lavrov thảo luận trong cuộc gọi với người đồng cấp Marco Rubio vào ngày 20/10. Hội nghị thượng đỉnh chắc chắn là cần thiết, nhưng phải được tiến hành sau khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức và nội dung. Điều này chỉ khả thi nếu Mỹ kiên định tuân thủ các thỏa thuận tại Alaska. Chúng tôi tin rằng các chi tiết thực tế của cuộc gặp giữa các Tổng thống phải được xây dựng dựa trên tinh thần của những hiểu biết đạt được”, nguồn tin nêu rõ.