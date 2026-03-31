Anh tính đưa khí tài săn mìn "chính xác 99%" tới khơi thông Hormuz

Xuồng không người lái Ariadne (Ảnh: Quân đội Anh).

Telegraph đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh đang cân nhắc lần đầu tiên triển khai đội xuồng robot thử nghiệm Ariadne để hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Các phương tiện này - vận hành bằng trí tuệ nhân tạo - sẽ được đưa lên “tàu mẹ” mang tên RFA Lyme Bay, một tàu hỗ trợ đổ bộ lớp Bay mới được Hạm đội Hỗ trợ Hoàng gia Anh tiếp nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã phê duyệt kế hoạch cải hoán con tàu dài khoảng 177m này để trở thành căn cứ nổi cho các phương tiện săn mìn không người lái của Anh tại Vùng Vịnh.

Con tàu có thể di chuyển từ Đông Địa Trung Hải tới Trung Đông như một phần của lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm rà phá mìn trên tuyến vận tải biển chiến lược.

Trong các thử nghiệm, các robot Ariadne được cho là đạt độ chính xác 99% trong việc phát hiện, nhận dạng và xử lý các quả mìn giả.

Là công nghệ chủ lực nhằm thay thế các tàu lớp Hunt đã cũ, hệ thống RNMB Ariadne được phát triển trong khuôn khổ dự án trị giá 184 triệu bảng với tập đoàn quốc phòng Thales UK.

Các xuồng săn mìn không người lái dài khoảng 12m này được mệnh danh là “tàu chiến mini” nhờ hệ thống cảm biến công nghệ cao và điều khiển bằng AI. Chúng có thể được hạ thủy từ "tàu mẹ" Lyme Bay để thực hiện nhiệm vụ với mức giám sát tối thiểu của con người, di chuyển với tốc độ khoảng 37km/h.

Sử dụng cảm biến kéo phía sau, chúng có thể quét đáy biển để tìm mìn. Đồng thời, chúng còn dùng thiết bị sóng âm sonar hình ảnh chuyên dụng để tự động phát hiện và phân loại vật nổ rồi tiến hành hoạt động phá hủy chúng.

Trước đây, nhiệm vụ này do các thợ lặn chuyên nghiệp thực hiện, phục vụ trên các tàu săn mìn và tàu quét mìn của hải quân.

Anh đã duy trì sự hiện diện gần như liên tục của các tàu quét mìn tại vịnh Ba Tư và biển Ả rập trong hơn 40 năm, sử dụng chúng để rà phá vật nổ ngoài khơi Kuwait sau chiến tranh ở Iraq năm 2003.

Tuy nhiên, lực lượng này đang dần loại bỏ các tàu có người lái truyền thống để chuyển sang phương tiện không người lái, trong khi hải quân Pháp và Mỹ cũng đang tiến hành các cải tổ tương tự.

Chuyên gia Pete Sandeman cho rằng công nghệ mới này là “hàng đầu thế giới” nhưng vẫn tồn tại vấn đề do chưa được thử nghiệm trong môi trường chiến sự thực tế.

“Khả năng này vẫn còn rất non trẻ”, ông nói, đồng thời cho biết hải quân Anh đang trong giai đoạn “chuyển đổi” khi chuyển sang sử dụng phương tiện không người lái.

“Chúng ta đang ở đúng thời điểm tồi tệ nhất cho việc này. Chúng ta đã có tàu săn mìn tại Vùng Vịnh hơn 20 năm trước khi tình hình bùng nổ, và hiện tại lại không còn gì ở đó", ông nói thêm.

Tàu RFA Lyme Bay sẽ được trang bị một trung tâm điều khiển mới, trông giống như một container vận chuyển nhưng bên trong có hệ thống máy tính cho phép thủy thủ giám sát các hoạt động săn mìn.

Con tàu dự kiến sẽ chưa được triển khai tới Vùng Vịnh trong thời gian gần, và nhiều khả năng chỉ được sử dụng khi có lệnh ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran, điều có thể mất vài tuần.