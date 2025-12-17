Mỹ mở rộng danh sách cấm nhập cảnh hoàn toàn

Một chuyến bay trục xuất người nhập cư vào Mỹ (Ảnh: X).

Nhà Trắng ngày 16/12 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh “mở rộng và tăng cường các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ những quốc gia có những thiếu sót nghiêm trọng, kéo dài và mang tính hệ thống trong công tác sàng lọc, thẩm tra và chia sẻ thông tin, nhằm bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng”.

Các nước này gồm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria, cũng như những người sở hữu giấy tờ đi lại do chính quyền Palestine cấp.

Nhà Trắng cho biết lệnh cấm mở rộng này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Quyết định được đưa ra bất chấp cam kết trước đó của ông Trump rằng ông sẽ làm mọi cách để giúp Syria thành công, sau các cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt vào tháng 11 với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ có “sự trả đũa rất nghiêm trọng” sau khi 2 binh sĩ và một phiên dịch viên dân sự của Mỹ thiệt mạng tại Syria trong một vụ tấn công bị nghi do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện, nhằm vào một đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria. Ông mô tả vụ việc này là một cuộc tấn công “khủng khiếp.”

Nhà Trắng viện dẫn tỷ lệ quá hạn visa của Syria trong phần giải thích cho lệnh cấm.

“Syria đang thoát khỏi một giai đoạn dài bất ổn dân sự và xung đột nội bộ. Dù nước này đang nỗ lực giải quyết các thách thức an ninh trong sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Syria vẫn thiếu một chính quyền trung ương đầy đủ để cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ dân sự, và không có các biện pháp sàng lọc, thẩm tra phù hợp”, Nhà Trắng cho biết.

Hồi tháng 6, ông Trump đã ký một sắc lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ và áp đặt hạn chế đối với 7 quốc gia khác, với lý do cần thiết để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa an ninh. Các lệnh cấm này áp dụng cho cả người nhập cư và không nhập cư, như khách du lịch, sinh viên và người đi công tác.

Nhà Trắng cho hay lệnh cấm đối với 12 quốc gia đó vẫn được duy trì. Ông Trump cũng bổ sung các hạn chế một phần và giới hạn nhập cảnh đối với thêm 15 quốc gia.

Những nước này gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bờ Biển Ngà, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã ưu tiên mạnh mẽ việc siết chặt thực thi luật nhập cư, điều động các đặc vụ liên bang tới các thành phố lớn của Mỹ và từ chối cho người xin tị nạn nhập cảnh tại biên giới Mỹ - Mexico.

Việc mở rộng danh sách các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh đánh dấu một bước đi mới trong các biện pháp nhập cư mà chính quyền của ông Trump đã thực hiện kể từ vụ 2 thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng trong một vụ xả súng tại Washington vào tháng trước.

Các nhà điều tra cho biết vụ xả súng do một công dân Afghanistan thực hiện, người này đã vào Mỹ năm 2021 thông qua một chương trình tái định cư mà các quan chức trong chính quyền ông Trump cho rằng không được thẩm tra đầy đủ.

Vài ngày sau vụ việc, ông Trump tuyên bố sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” việc di cư từ tất cả các “quốc gia thuộc Thế giới thứ ba”, dù ông không nêu đích danh quốc gia nào hay định nghĩa cụ thể thuật ngữ này.