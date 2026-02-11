Mỹ mở cửa cho doanh nghiệp thăm dò dầu ở Venezuela

Một nhà máy lọc dầu Venezuela (Ảnh: Bloomberg).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/2 đã cấp phép cho các công ty dầu mỏ Mỹ cải tạo các giàn khoan, đường ống và những tài sản hiện có khác của họ tại Venezuela trong khi nước này vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Giấy phép mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thu hút các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào Venezuela sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1.

Giấy phép này sẽ cho phép các công ty bắt đầu tạo nền tảng để các nhà sản xuất dầu của Mỹ hoạt động tại một quốc gia mà các mỏ dầu đã không chứng kiến khoản đầu tư lớn mới nào trong nhiều thập niên.

Giấy phép cho phép “các giao dịch nhằm duy trì hoạt động dầu khí tại Venezuela, bao gồm việc tân trang hoặc sửa chữa các hạng mục được sử dụng cho các hoạt động thăm dò, phát triển hoặc sản xuất dầu hoặc khí đốt”.

Giấy phép này cũng bao gồm các dịch vụ vận tải và hậu cần, tạo cơ sở pháp lý để các công ty làm việc với các đơn vị vận hành cảng do chính phủ quản lý tại Venezuela. Các công ty vẫn đang chờ Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép cho phép thực sự tiến hành thăm dò và sản xuất dầu thô.

Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn do dự trước lời kêu gọi của ông Trump, do cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp của Venezuela và tình hình bất định hiện nay.

Trong những tuần gần đây, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã cấp giấy phép cho việc giao dịch dầu của Venezuela và nhập khẩu các hóa chất của Mỹ được sử dụng để làm loãng loại dầu thô đặc và nặng của Venezuela đủ để có thể vận chuyển.

Giấy phép mới có các hạn chế tương tự như hai giấy phép trước đó, bao gồm lệnh cấm giao dịch với các thực thể liên quan đến Nga, Iran, Triều Tiên, Trung Quốc và Cuba. Mọi khoản thanh toán tiền tệ cho các thực thể bị trừng phạt phải được chuyển vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát, được thiết lập để xử lý doanh thu từ việc bán dầu thô của Venezuela.

Giấy phép cũng lưu ý không cho phép “thành lập các liên doanh mới hoặc các thực thể khác tại Venezuela để thăm dò hoặc sản xuất dầu hoặc khí đốt”.

Bộ Tài chính Mỹ được cho là sẽ sớm cấp thêm các giấy phép cho phép các công ty thực hiện các bước nhằm sản xuất nhiều dầu hơn tại quốc gia đang nắm giữ trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới này, sau nhiều năm phần lớn bị loại khỏi thị trường do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chevron là nhà sản xuất dầu duy nhất của Mỹ vẫn còn hoạt động tại Venezuela sau khi Exxon và các công ty khác rút lui vào giữa những năm 2000.