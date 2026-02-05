Mỹ khai thác dầu khí Venezuela: Mỏ vàng đen hấp dẫn hay canh bạc rủi ro?

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một giấy phép chung, cho phép các công ty Mỹ mua, bán, vận chuyển và tinh chế dầu thô Venezuela cùng một số hoạt động khác. Tuy nhiên, giấy phép này không bao gồm hoạt động như thăm dò và khai thác.

"Đội ngũ của Tổng thống Donald Trump đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo các công ty dầu khí có thể đầu tư vào hạ tầng dầu mỏ của Venezuela", người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết ngày 3/2.

Hiện tại, Chevron là công ty Mỹ duy nhất được phép khai thác dầu tại Venezuela. Chevron có giấy phép đặc biệt do Bộ Tài chính Mỹ cấp.

Tổng giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth hôm 30/1 nói với các nhà đầu tư rằng mạng lưới lọc dầu của công ty có thể xử lý đến 150.000 thùng dầu nặng Venezuela mỗi ngày, đồng nghĩa số dầu còn lại mà công ty này xuất sang Mỹ phải được lưu trữ hoặc bán cho các hãng lọc dầu khác.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy nhiều tàu dầu mà Chevron thuê với đầy dầu thô Venezuela đang chờ nhiều ngày tại các cảng Mỹ để dỡ hàng, hoặc phải di chuyển chậm lại trên đường vận chuyển.

Tổng lượng xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong tháng 1 tăng trở lại lên gần 800.000 thùng/ngày, so với chỉ 498.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025. Trước đây, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất nhưng chưa có chuyến nào được chuyển đi từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ, theo Reuters.

Một nhà máy xử lý dầu nặng của PDVSA tại Venezuela (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, lượng dầu thô Venezuela xuất khẩu sang Mỹ trong tháng trước đã tăng gần gấp 3 lần, đạt khoảng 284.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, theo các nhà giao dịch và dữ liệu vận chuyển, các nhà máy lọc dầu tại khu vực bờ Vịnh Mexico của Mỹ đang gặp khó trong việc hấp thụ lượng dầu Venezuela tăng đột biến, sau thỏa thuận xuất khẩu trị giá 2 tỷ USD được ký kết hồi tháng trước.

Hai công ty kinh doanh dầu độc lập là Vitol và Trafigura đã được Mỹ cấp phép tiếp thị và bán hàng triệu thùng dầu thô của Venezuela. Cùng với tập đoàn năng lượng Chevron, các doanh nghiệp này đã đạt được một số thỏa thuận ban đầu để cung cấp dầu cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ và châu Âu.

Dù Chevron nhanh chóng đẩy mạnh xuất khẩu, các nhà giao dịch cho biết việc tìm kiếm thêm người mua tại khu vực Vịnh Mexico ngày càng khó khăn. Nguyên nhân chính là nguồn cung vượt cầu, trong khi nhiều nhà máy lọc dầu Mỹ chưa sẵn sàng mua dầu thô Venezuela.

Một số nhà máy cho rằng dù giá dầu Venezuela đang giảm, nhưng vẫn kém cạnh tranh so với các loại dầu thô nặng khác, đặc biệt là dầu từ Canada.

Hiện các lô dầu thô nặng của Venezuela giao đến Vịnh Mexico được chào bán với mức chiết khấu khoảng 9,5 USD/thùng so với giá dầu Brent, giảm sâu hơn so với mức 6-7,5 USD/thùng hồi giữa tháng 1. Trong khi đó, dầu thô WCS của Canada đang được giao dịch với mức chiết khấu khoảng 10,25 USD/thùng so với Brent.

Khách hàng tiềm năng để Mỹ và Venezuela "xả hàng" là Ấn Độ. Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận thương mại với quốc gia Nam Á, theo đó Mỹ giảm thuế hàng hóa Ấn Độ trong khi New Delhi dỡ rào cản thương mại và ngừng mua dầu Nga để mua dầu của Mỹ.