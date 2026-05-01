Mỹ lên dây cót cho “đòn giáng cuối cùng” vào Iran?

Một vụ nổ trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel (Ảnh: Xinhua).

Fox News ngày 30/4 đưa tin, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các phương án tấn công được xem là “đòn giáng cuối cùng” nhằm vào Iran.

Theo Fox News, Đô đốc Brad Cooper đã trình bày các phương án khả thi trong cuộc họp với Tổng thống Trump tại Phòng Tình huống, phác thảo kế hoạch về một "làn sóng tấn công chớp nhoáng và dữ dội" nếu nhà lãnh đạo Mỹ quyết định nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các mục tiêu được xem xét bao gồm "các tài sản quân sự còn lại, giới lãnh đạo và cơ sở hạ tầng" của Iran, Fox News cho biết.

Lầu Năm Góc cũng đang xem xét triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa siêu vượt âm mới có tên gọi "Dark Eagle", theo Fox News. Vũ khí này có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 3.218km, có thể nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo còn lại của Iran.

Fox News cũng cho biết, máy bay ném bom B-1B Lancer đang tăng cường hiện diện trong khu vực và có thể mang theo "tải trọng vũ khí lớn".

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax vào ngày 30/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã giáng một đòn quân sự mạnh vào Iran, nhưng nói ông muốn giành chiến thắng lớn hơn nữa.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quân đội Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran, "phá hủy không quân của họ, phá hủy thiết bị radar của họ” và làm suy yếu ban lãnh đạo Iran.

Khẳng định Tehran rất muốn đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nói rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của ông đang hoạt động theo đúng kế hoạch. Mỹ cho đến nay vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, bất chấp lời kêu gọi của Tehran.

Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2, dẫn đến đòn trả đũa của Tehran nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, tiếp theo là các cuộc đàm phán tại Islamabad vào ngày 11-12/4, nhưng không đạt được thỏa thuận.

Sau đó, theo yêu cầu của Pakistan, Tổng thống Trump đã đơn phương gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không ấn định thời hạn mới. Đồng thời, Mỹ vẫn áp lệnh phong tỏa với các cảng của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 30/4 cảnh báo Israel có thể sớm nối lại hành động quân sự chống Iran. Dù ông mô tả Tehran đã chịu những tổn thất trong thời gian qua, Israel vẫn coi chiến dịch tổng thể là chưa hoàn tất.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Israel công bố một đợt tăng cường tiếp tế quân sự quy mô lớn từ Mỹ: hai tàu hàng cập cảng Ashdod và Haifa cùng nhiều máy bay vận tải đến trong vòng 24 giờ, mang theo khoảng 6.500 tấn trang thiết bị quân sự, bao gồm hàng nghìn loại đạn dược trên không và mặt đất, xe tải quân sự và phương tiện chiến đấu.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Israel cho biết hơn 115.600 tấn thiết bị quân sự đã được vận chuyển qua 403 chuyến bay và 10 chuyến vận tải đường biển, cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.

Ông Yaakov Amidror, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel, nói với Fox News rằng Mỹ và Israel đang nghiêm túc chuẩn bị cho 2 kịch bản: phong tỏa kéo dài nhằm bào mòn nền kinh tế Iran hoặc nối lại hành động quân sự.

Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán tiết lộ, Tổng thống Trump đã nói với các cố vấn hàng đầu của mình trong những ngày gần đây rằng, ông muốn lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục, và đội ngũ của ông đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch gia hạn như vậy, bao gồm việc đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian dài hơn.