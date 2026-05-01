Tổng thống Trump tuyên bố “chiến thắng”, Iran cảnh báo đòn đáp trả đau đớn

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Mỹ tuyên bố phá hủy sức mạnh quân sự Iran

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax vào ngày 30/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã giáng một đòn quân sự mạnh vào Iran, nhưng nói ông muốn giành chiến thắng lớn hơn nữa.

"Chúng ta đã thắng rồi, nhưng tôi muốn thắng lớn hơn nữa”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quân đội Mỹ đã xóa sổ hải quân Iran, "phá hủy không quân của họ, phá hủy thiết bị radar của họ” và làm suy yếu ban lãnh đạo Iran.

Ông Trump một lần nữa chỉ trích NATO vì đã không giúp đỡ Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran.

"Chúng tôi hoàn toàn không được NATO giúp đỡ. Các quốc gia khác đáng lẽ phải làm điều đó”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Cùng ngày, phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump cho biết ngoài ông và một số ít người khác, không ai biết tình trạng đàm phán với Iran ra sao. Tuyên bố này dường như ám chỉ rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn diễn ra, dù nhìn bên ngoài có vẻ đang bế tắc.

“Không ai biết các cuộc đàm phán đang diễn ra như thế nào, ngoại trừ tôi và một vài người khác”, ông Trump nói, mặc dù ông thừa nhận sự không chắc chắn về ban lãnh đạo của Iran.

“Chúng ta đang gặp vấn đề vì không ai biết chắc chắn ai là người lãnh đạo (Iran). Nhưng đó là một vấn đề nhỏ”, ông nói thêm.

Khẳng định Tehran rất muốn đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nói rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của ông đang hoạt động theo đúng kế hoạch. Mỹ cho đến nay vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, bất chấp lời kêu gọi của Tehran.

“Nền kinh tế của họ (Iran) đang sụp đổ. Lệnh phong tỏa thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của lệnh phong tỏa thật đáng kinh ngạc”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump dường như bác bỏ khả năng ông sẽ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và tiếp tục tấn công Iran.

“Tôi không biết liệu chúng ta có cần điều đó (lệnh ngừng bắn) hay không. Chúng ta có thể cần nó”, ông nói.

Phản ứng cứng rắn của Iran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4 đã lên án lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, nói rằng đây là hành động quân sự tiếp diễn chống lại Iran.

“Những gì đang được thực hiện dưới vỏ bọc phong tỏa hải quân là sự mở rộng các hoạt động quân sự chống lại một quốc gia đang phải đánh đổi cho sự kháng cự và độc lập của mình”, Tổng thống Pezeshkian viết trên mạng xã hội.

“Việc tiếp tục cách tiếp cận gây hấn này là không thể chấp nhận được”, ông cảnh báo.

Những phát biểu của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lập luận rằng chính quyền Tổng thống Trump không cần sự cho phép của Quốc hội để tiến hành cuộc chiến chống lại Iran, viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ bằng những “đòn tấn công kéo dài và gây đau đớn”.

“Chúng tôi đã thấy điều gì xảy ra với các căn cứ của các ông trong khu vực; tàu chiến của các ông cũng sẽ phải chịu chung số phận”, ông Majid Mousavi, chỉ huy lực lượng không quân của IRGC, nói.

“Chúng tôi sẽ đáp trả các động thái của đối thủ bằng những đòn tấn công kéo dài và gây đau đớn, ngay cả khi đó chỉ là những cuộc tấn công chớp nhoáng và dữ dội (của đối thủ)”, quan chức Iran cảnh báo.

Trước đó, Axios trích dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump sẽ được báo cáo về các kế hoạch mới cho hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran, có thể bao gồm một làn sóng tấn công “chớp nhoáng và dữ dội”.

Khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bế tắc, Tổng thống Trump đã xem xét các lựa chọn để buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán tiết lộ ông Trump đã nói với các cố vấn hàng đầu của mình trong những ngày gần đây rằng, ông muốn lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn tiếp tục, và đội ngũ của ông đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch gia hạn như vậy, bao gồm việc đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian dài hơn.

Theo các nguồn tin, hiện tại tổng thống Mỹ đang tập trung vào một chiến lược nhằm gây ra thiệt hại kinh tế tối đa cho Iran với hy vọng buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán mà không cần phải nối lại các cuộc tấn công quân sự.