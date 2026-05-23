Mỹ lần đầu tiết lộ vụ 13 tiêm kích Liên Xô truy đuổi UFO

Tiêm kích MiG-29 do Liên Xô chế tạo (Ảnh: Military).

Disclosure Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ ủng hộ sự minh bạch hơn về UFO, cho biết họ đã thu được 334 trang hồ sơ từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sau khi thắng một vụ kháng cáo theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Trong số những hồ sơ giải mật có hồ sơ chứa các báo cáo radar thời Chiến tranh Lạnh cùng các thông điệp tình báo về những UFO được theo dõi bởi các hệ thống quân sự trên toàn thế giới.

Một trong những sự cố kịch tính nhất mô tả 13 tiêm kích MiG của Liên Xô đã được lệnh cất cánh khẩn cấp sau khi radar quân sự phát hiện một UFO.

Các hồ sơ của NSA không nêu rõ sự cố xảy ra ở đâu, khi nào hoặc xác định danh tính các nhân chứng. Tuy nhiên, những tài liệu tham chiếu lặp đi lặp lại đến việc hàng loạt tiêm kích MiG cất cánh cho thấy một số cuộc chạm trán đã diễn ra trong thời kỳ Liên Xô, bao gồm một báo cáo mô tả 6 tiêm kích MiG "tấn công UFO nói trên".

Hồ sơ khác mô tả cuộc chạm trán với các phương tiện có hình ngôi sao, hình đĩa, hình cầu hoặc hình điếu xì gà. Một báo cáo đã chi tiết hóa một "quả cầu lửa kéo dài" tự tách ra thành 3 vật thể phát sáng khi đang di chuyển trên bầu trời.

Theo một lời kể của nhân chứng, một vật thể đã phát ra "ánh sáng rực rỡ màu trắng pha chút sắc xanh lam". Báo cáo cho biết vật thể di chuyển nhanh chóng theo các chuyển động thẳng đứng ở độ cao lớn, "liên tục quay vòng".

Hồ sơ khác mô tả một UFO "hình cầu hoặc hình đĩa", "sáng hơn mặt trời và có đường kính lớn".

Những tài liệu trên được công bố sau khi NSA ban đầu từ chối các yêu cầu tiếp cận các hồ sơ liên quan đến UFO, kéo dài một cuộc chiến pháp lý vốn xuất phát từ một vụ kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin năm 1980 chống lại cơ quan này.

Việc công bố diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump giải mật hơn 160 hồ sơ liên quan đến UFO vào đầu tháng.

Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/5 đã công bố hàng chục hồ sơ từng được đóng dấu mật về các vụ nhìn thấy UFO được cho là đã xảy ra, nhằm cung cấp điều mà cơ quan này gọi là "sự minh bạch chưa từng có" cho người dân Mỹ.

Đợt công bố này bao gồm hàng trăm tài liệu, video, báo cáo tình báo cũng như lời kể của nhân chứng kéo dài qua nhiều thập niên, bao gồm các cuộc phỏng vấn của FBI, bản ghi chép sứ mệnh của NASA, lời khai của phi công quân sự, các bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ và hình ảnh lưu trữ liên quan đến những sự việc trên bầu trời chưa được giải thích.

Động thái thúc đẩy việc tiết lộ này diễn ra sau các lệnh giải mật trước đó liên quan đến các vụ ám sát John F. Kennedy, Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr.

Trước đó, việc cựu Tổng thống Barack Obama bác bỏ các cáo buộc cho rằng Mỹ đang che giấu bằng chứng về việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận mới.