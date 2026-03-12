Chuyên gia UFO của Mỹ mất tích bí ẩn

Thiếu tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu William Neil McCasland (Ảnh: USAF).

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bernalillo, bang New Mexico (Mỹ), thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu William Neil McCasland, 68 tuổi, rời nhà ở Albuquerque vào khoảng 11h sáng ngày 27/2 và từ đó không còn liên lạc với gia đình hay bạn bè. Điện thoại di động của ông được để lại tại nhà.

Cảnh sát đã phát cảnh báo vào ngày hôm sau và cảnh báo này vẫn còn hiệu lực.

Giới chức cho biết họ đã tiến hành tìm kiếm rộng khắp khu vực, phỏng vấn nhân chứng và phối hợp các chiến dịch tìm kiếm. Họ đã liên hệ hơn 600 chủ nhà trong khu phố nhằm xác định tung tích của ông McCasland.

Theo mô tả của cơ quan này, ông McCasland cao khoảng 1,8m, tóc trắng và mắt xanh. Ông là người đam mê hoạt động ngoài trời, thường đi bộ đường dài, chạy bộ và đạp xe ở khu Northeast Heights của Albuquerque và vùng chân núi của dãy Sandia.

Do lý lịch và các mối quan hệ công tác trước đây, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, bao gồm văn phòng địa phương của FBI tại Albuquerque và căn cứ không quân Kirtland. FBI đã xác nhận tham gia điều tra.

Theo Không quân Mỹ, ông McCasland từng giữ nhiều vị trí cực kỳ nhạy cảm trong quân đội. Ông là kỹ sư kỹ thuật vũ trụ, tốt nghiệp từ Học viện Không quân Mỹ, Đại học Công nghệ Massachusetts và Trường Harvard Kennedy.

Trong sự nghiệp, ông từng là kỹ sư trưởng chương trình Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Bộ Quốc phòng Mỹ, Giám đốc chương trình Dự án Laser Không gian, Giám đốc các chương trình đặc biệt tại Lầu Năm Góc, và chỉ huy Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại căn cứ không quân Wright-Patterson.

Căn cứ Wright-Patterson từ lâu bị đồn đoán lưu giữ mảnh vỡ ngoài hành tinh liên quan đến sự kiện Roswell, dù Không quân Mỹ đã nhiều lần bác bỏ.

Sau khi nghỉ hưu, ông McCasland làm việc với công ty do nhạc sĩ Tom DeLonge đồng sáng lập, chuyên nghiên cứu thông tin về các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP).

Vợ của ông McCasland, bà Susan McCasland Wilkerson, viết trên Facebook rằng chồng bà chỉ có liên hệ ngắn với cộng đồng UFO và không có kiến thức đặc biệt về các thi thể hay mảnh vỡ ngoài hành tinh từ vụ Roswell.

Bà cũng khẳng định chồng không bị mất trí nhớ hay lú lẫn. Ông McCasland đã nghỉ hưu gần 13 năm, nên theo bà khó có khả năng ông bị bắt cóc để khai thác các bí mật đã quá cũ.

Bà Wilkerson cũng cảm ơn cộng đồng và lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm, bao gồm hàng chục người tìm kiếm đi bộ, kỵ sĩ, máy bay không người lái, trực thăng và nhiều đội chó nghiệp vụ, cũng như việc rà soát video từ camera gia đình và camera động vật hoang dã.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm, nhưng vẫn xem xét mọi khả năng.

Sự mất tích của ông xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang công bố hồ sơ liên quan đến sự sống ngoài Trái đất và UFO.