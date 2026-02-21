Tổng thống Trump lệnh công bố hồ sơ về người ngoài hành tinh và UFO

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Dựa trên sự quan tâm to lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh và các bộ, cơ quan liên quan khác bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa được xác định (UAP) và các vật thể bay không xác định (UFO), và tất cả các thông tin khác liên quan đến những vấn đề vô cùng phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này”, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/2.

Trước đó, ông Trump đã cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ thông tin mật khi thảo luận về ý tưởng liên quan tới người ngoài hành tinh trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Cộng đồng tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo vào năm 2021, nêu chi tiết những gì họ biết về các vật thể bay không xác định (UFO) được các phi công quân sự phát hiện trong vài thập niên qua.

Cũng trong năm 2021, Lầu Năm Góc đã công bố các video cho thấy các phi công quân sự Mỹ theo dõi các vật thể bay không xác định (UFO) đang xoay tròn hoặc nhanh chóng đổi hướng giữa không trung.

Trong nhiều thập niên, người Mỹ đã đặt câu hỏi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và cơ sở giam giữ bí ẩn giữa sa mạc mang tên Vùng 51. Sau 2 nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Obama khẳng định ông tin người ngoài hành tinh là có thật.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Mỹ Brian Tyler Cohen gần đây, ông Obama dường như đã xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh trong một phần chương trình, khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi nhanh cho khách mời và khách mời cũng trả lời nhanh.

Sau khi được hỏi: “Người ngoài hành tinh có thật không?”, ông Obama nói: “Họ có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy họ”.

“Họ không bị giam giữ ở Vùng 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ nào đó và họ đã giấu cả Tổng thống Mỹ”, ông Obama nói thêm.

Câu trả lời này đã đẩy cựu Tổng thống Mỹ vào một chủ đề gây tranh cãi, trong bối cảnh công chúng Mỹ vốn hoài nghi về chính phủ liên bang và các quan chức Mỹ từng có những phát ngôn liên quan.

Năm 2016, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình rằng bà sẽ “làm sáng tỏ” các thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh nếu đắc cử. Tổng thống Trump từng nói trên một podcast 2 năm trước rằng ông đã suy nghĩ về sự sống ngoài hành tinh.

Đồn đoán về một cơ sở chứa tàn tích của người ngoài hành tinh và các vật thể bay không xác định (UFO) tồn tại bên dưới căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 ở miền nam bang Nevada từ lâu đã ám ảnh những người theo thuyết âm mưu.

Trong số các giả thuyết về những hoạt động bí mật tại cơ sở này có việc lưu trữ, kiểm tra và “đảo ngược kỹ thuật” các tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh bị rơi, bao gồm cả những vật liệu được cho là thu hồi tại Roswell, bang New Mexico, năm 1947.

Những người khác suy đoán cơ sở này chuyên phát triển đủ loại công nghệ, bao gồm vũ khí thiên hà, du hành thời gian và dịch chuyển tức thời, hoặc thậm chí một dạng kiểm soát thời tiết.