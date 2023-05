Mỹ ký thỏa thuận quốc phòng với quốc đảo Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Papua New Guinea Win Bakri Daki bắt tay sau khi ký thỏa thuận an ninh hôm 22/5 (Ảnh: AFP).

"Một thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã được ký kết", Thủ tướng Papua New Guinea James Marape phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hôm 22/5, đồng thời cho biết quốc đảo Thái Bình Dương đang "nâng cấp" quan hệ với Mỹ.

Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Papua New Guinea Win Bakri Daki ký với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Theo Ngoại trưởng Blinken, thỏa thuận mới cho phép hai nước đưa nhân sự lên tàu của nhau, chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và phối hợp "tuần tra tốt hơn" trên biển.

"Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để định hình tương lai. Chúng tôi rất mong muốn đưa mối quan hệ đối tác của hai nước lên một tầm cao mới", ông Blinken nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington sẽ cung cấp cho Papua New Guinea 45 triệu USD để tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh, bao gồm thiết bị bảo hộ cho lực lượng phòng vệ Papua New Guinea, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề tội phạm xuyên quốc gia và HIV/AIDS.

Thỏa thuận hợp tác của Mỹ và Papua New Guinea được công bố trong bối cảnh Washington lo ngại Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương. Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tìm cách lôi kéo các quốc gia trong khu vực bằng hàng loạt ưu đãi ngoại giao và tài chính để đổi lấy sự hỗ trợ chiến lược.