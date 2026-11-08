Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 8/11 cho hay các nước châu Âu sẽ tham gia các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) vào tuần tới.

“Châu Âu sẽ có đại diện tham gia đầy đủ; Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham gia các cuộc thảo luận này”, ông Barrot nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTL của Pháp.

“Tôi chưa thể nói ai sẽ đại diện cho Pháp trong dịp này, nhưng chắc chắn Pháp sẽ có mặt”, ông nói thêm.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước đó cho biết Washington sẽ đưa các phái đoàn Ukraine và Nga đến Abu Dhabi vào ngày 10-11/11 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, các thỏa thuận an ninh hậu chiến và giảm leo thang căng thẳng.

Cả Nga, Mỹ và Ukraine đều chưa bình luận về tuyên bố của quan chức Pháp.

Hôm 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc liên minh "các nước sẵn sàng hành động" vì Ukraine lên kế hoạch tổ chức tập trận quân sự là sự xác nhận châu Âu "không có chỗ tại bàn đàm phán" về tình hình Ukraine.

“Rõ ràng phương Tây vẫn không sẵn lòng tính đến những quan ngại chính đáng về an ninh của Nga và tiếp tục đẩy vòng xoáy leo thang lên cao”, bà Zakharova nhận định.

Bà khẳng định, kịch bản phương Tây đưa quân tới Ukraine sau cuộc chiến là "hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù dưới danh nghĩa cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng hay dưới sự bảo trợ của bất kỳ tổ chức nào khác".

Bà cho rằng, điều đó sẽ tương đương với một cuộc can thiệp quân sự và việc cố ý tạo ra thêm các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. "Về bản chất, đây sẽ là một bước nữa hướng tới việc các thành viên NATO ở châu Âu can dự sâu hơn vào xung đột và khiến tình hình leo thang hơn nữa”, bà nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ coi các đơn vị quân sự phương Tây hiện diện tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Bà cũng khẳng định tất cả mục tiêu và nhiệm vụ mà ban lãnh đạo Nga đề ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành.

Trong khi đó, Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ dường như đề xuất thảo luận về an ninh tương lai của châu Âu song song với nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo nguồn tin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Jared Kushner muốn mở rộng tiến trình đàm phán và đưa các nước châu Âu vào cuộc.

Theo một quan chức nắm rõ các cuộc đàm phán, mô hình mà đặc phái viên Mỹ hướng tới là Hội đồng NATO - Nga. Cơ chế này được thành lập sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng hoạt động đã bị đình chỉ vào năm 2014.

Hôm 6/11, ông Kushner cho biết nếu các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đạt tiến triển, ông hy vọng sẽ hướng tới một khuôn khổ đa phương rộng hơn, với sự tham gia trực tiếp của các nước châu Âu.

Ông nêu một số mục tiêu của đối thoại như tham vấn an ninh thường xuyên, thiết lập các kênh liên lạc đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, tăng cường minh bạch quân sự, triển khai các biện pháp song phương nhằm giảm nguy cơ leo thang, đồng thời tạo nền tảng cho an ninh và ổn định lâu dài tại châu Âu.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow chưa có liên hệ với các nước châu Âu về một thỏa thuận an ninh, đồng thời cho biết chính Mỹ đã thảo luận vấn đề này với châu Âu.

“Theo những gì chúng tôi biết, phía Mỹ thực sự đã có các cuộc tiếp xúc với châu Âu. Chúng tôi chưa có bất kỳ liên hệ nào với các nước châu Âu. Hoàn toàn chưa có cuộc thảo luận nào với châu Âu về một vấn đề phức tạp như vậy”, ông nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin nhận định, các nước EU đã "cạn kiệt" các đòn bẩy nhằm gây áp lực lên Nga.