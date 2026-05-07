Mỹ, Iran có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vài ngày tới

Người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News hôm 6/5 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Mỹ và Iran có thể hoàn tất một thỏa thuận tiềm năng “trong vòng một tuần” nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

“Vâng, tôi đã có một cuộc điện thoại với Tổng thống cách đây ít lâu, và ông ấy lạc quan về thỏa thuận này, bản ghi nhớ này, ông nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến nhiều kết quả. Tôi đã hỏi ông ấy về khung thời gian, ông ấy ước tính mất khoảng một tuần để mọi thứ được gói gọn”, Baier phát biểu trong một buổi phát sóng tin tức trực tiếp.

Ông cho biết “phần mấu chốt” là đưa được lượng uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi Iran và đảm bảo eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn.

Tổng thống Trump hôm qua cho biết ông tin rằng một thỏa thuận với Iran là "rất khả thi".

“Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt đẹp trong 24 giờ qua, và rất có khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ông Trump cho biết, các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng với Iran sẽ bao gồm việc Tehran vận chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu của mình đến Mỹ và cam kết không vận hành các cơ sở ngầm của nước này.

Trước đó, ông cũng cho biết: “Chúng tôi đang tiến triển rất tốt với Iran. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Họ muốn thực hiện một thỏa thuận, họ muốn đàm phán”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ tái khởi động việc ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Ông nhấn mạnh, nếu “Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận”, cuộc chiến sẽ kết thúc, nhưng nếu không, việc ném bom sẽ tiếp tục “với cấp độ và cường độ cao hơn nhiều”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói với truyền thông địa phương, Iran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ, và Tehran sẽ chuyển lập trường của mình tới bên trung gian là Pakistan “sau khi hoàn tất các quan điểm”.

Cùng ngày, trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran tiến rất gần đến việc đạt được đồng thuận về bản ghi nhớ dài 1 trang gồm các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.

Tài liệu này sẽ tuyên bố kết thúc xung đột, đồng thời kích hoạt một giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm còn vướng mắc, bao gồm các vấn đề hạt nhân, giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và an ninh trong tương lai tại eo biển Hormuz.

Chi tiết chính xác của bản kế hoạch hiện chưa thể được xác minh ngay lập tức, nhưng nguồn tin am hiểu cho biết nó sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc tạm dừng làm giàu uranium Iran trong khoảng thời gian dài hơn 10 năm, ngắn hơn thời hạn 20 năm do Mỹ đề xuất ban đầu. Bản kế hoạch cũng yêu cầu Iran vận chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi đất nước, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn đang được thương thảo.