Rộ tin Mỹ sắp “ký thỏa thuận chấm dứt xung đột”, Iran lên tiếng

Trực thăng Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Ebrahim Rezaei, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đã mô tả bài viết của Axios khẳng định Iran và Mỹ sắp đạt được thỏa thuận là "một danh sách mong muốn của Mỹ".

"Bài viết của Axios giống một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là hiện thực", ông Rezaei viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Rezaei, Iran sẽ đáp trả gay gắt nếu Mỹ và các đồng minh từ chối nhượng bộ.

Về phần mình, hãng thông tấn ISNA cho biết một số nội dung trong bài viết của Axios mang tính suy đoán và nhằm mục đích gây căng thẳng.

Trước đó, hãng tin Axios dẫn nguồn tin cho biết Washington và Tehran sắp ký một bản ghi nhớ dài 1 trang để chấm dứt xung đột.

Theo Axios, quyết định của Tổng thống Trump về việc đình chỉ chiến dịch hỗ trợ tàu đi qua eo biển Hormuz có liên quan đến tiến triển trong các cuộc đàm phán.

Theo hai nguồn tin được Axios trích dẫn, các cuộc đàm phán về nội dung chi tiết của thỏa thuận nhằm mở cửa eo biển Hormuz, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể diễn ra tại Islamabad hoặc Geneva. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, lực lượng Mỹ có thể nối lại việc phong tỏa hoặc các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Iran vẫn đang xem xét các đề xuất của Mỹ về việc giải quyết xung đột và sẽ thông báo cho phía Pakistan về quan điểm của Iran.

"Iran vẫn đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ truyền đạt lập trường của mình cho phía Pakistan sau khi hoàn tất việc đánh giá”, ông Baghaei nói thêm.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết, đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Iran bao gồm những điều khoản mà Tehran không thể chấp nhận.

Theo nguồn tin, bất chấp thông tin trên truyền thông Mỹ cho rằng hai bên sắp ký một bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột, Tehran vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về kế hoạch mới nhất của Mỹ, vốn chứa đựng những điểm mà họ cho là không thể chấp nhận.

Nguồn tin của Tasnim lưu ý rằng, những tuyên bố như vậy nhằm mục đích biện minh cho tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt “Dự án Tự do”, chiến dịch được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Iran, Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay 6/5 tuyên bố việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz là khả thi theo “các cơ chế mới” sau khi chiến dịch của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu đi qua tuyến đường thủy này bị tạm dừng.

Đây dường như là phản ứng đầu tiên của Iran đối với việc Washington đình chỉ “Dự án Tự do”, một chiến dịch nhằm hướng dẫn các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, nơi đã bị Iran và Mỹ phong tỏa trong suốt cuộc chiến. Mỹ đã khởi động chiến dịch này vào ngày 3/5 nhưng đã tạm dừng vào ngày 5/5, với lý do có tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuyên bố của Hải quân IRGC không nêu rõ “các cơ chế mới” là gì, nhưng lực lượng này đã gửi lời cảm ơn các thuyền trưởng và chủ tàu tại vịnh Ba Tư và biển Oman vì sự hợp tác của họ liên quan đến việc đi lại qua eo biển Hormuz “phù hợp với các quy định của Iran”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố các tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng duy nhất những tuyến đường được Iran chỉ định là an toàn.

IRGC cho biết họ sẽ xử lý kiên quyết đối với các tàu thuyền né tránh những hành lang do Iran chỉ định và di chuyển qua các phần khác của eo biển Hormuz.