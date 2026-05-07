Tổng thống Trump: Mỹ sẽ ném bom dữ dội nếu Iran từ chối thỏa thuận

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin PBS ngày 6/5, Tổng thống Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Iran.

Ông nói rằng “có cơ hội rất tốt để đạt được một thỏa thuận”. Nhưng nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ “sẽ quay trở lại cách làm cũ”.

“Nếu họ đồng ý, mọi chuyện sẽ kết thúc, còn nếu họ không đồng ý, chúng ta sẽ quay lại ném bom dữ dội vào họ”, ông Trump cảnh báo, nhắc lại lời đe dọa mà ông đã đưa ra nhiều lần trong những tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ nói rằng một thỏa thuận có thể sẽ được ký kết để chấm dứt xung đột với Iran trước chuyến thăm tới Trung Quốc của ông vào tuần tới.

Theo Tổng thống Trump, ông “không chắc” về việc cử các đặc phái viên hàng đầu, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đến Pakistan để đàm phán với Iran.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều đó ở đây, và có lẽ trong cuộc gặp cuối cùng, chúng ta sẽ ký kết ở một nơi nào đó”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết Iran sẽ chuyển giao uranium được làm giàu cao của nước này để đưa đến Mỹ trong một thỏa thuận tiềm năng.

“Nó (uranium) sẽ được đưa đến Mỹ”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết Iran sẽ đồng ý không sử dụng các cơ sở hạt nhân ngầm của nước này.

Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/5, Tổng thống Trump cũng yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột, nếu không Mỹ sẽ tiến hành đợt ném bom dữ dội hơn.

“Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận, chiến dịch Cuồng nộ Kinh hoàng sẽ chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả, gồm cả Iran. Nếu không, chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu và thật đáng tiếc, sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây", Tổng thống Trump tuyên bố.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran tiến rất gần đến việc đạt được đồng thuận về bản ghi nhớ dài 1 trang gồm các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.

Bản ghi nhớ được cho là gồm các điều khoản về chấm dứt xung đột và kích hoạt đàm phán 30 ngày, hướng tới thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Iran phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, viện dẫn đây là một lý do khiến họ quyết định hành động quân sự. Iran bác bỏ thông tin này, khẳng định họ có quyền duy trì chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh lằn ranh đỏ của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump ngày 17/4 từng tuyên bố Iran và Mỹ sẽ cùng nhau hợp tác để thu hồi uranium được làm giàu ở mức độ cao từ các cơ sở hạt nhân bị đánh bom của Iran. Ông cho biết số uranium được làm giàu của Iran sẽ được đưa về Mỹ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%.

Vào tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết Tehran không có kế hoạch chuyển uranium làm giàu sang Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.