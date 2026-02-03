Mỹ giảm mạnh thuế quan, Ấn Độ đưa ra cam kết quan trọng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/2 công bố một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ. Theo đó, Mỹ sẽ cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ từ mức 50% xuống còn 18%, đổi lại Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu của Nga và hạ thấp các rào cản thương mại.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng thỏa thuận cũng góp phần tiến tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Ông Trump thông báo thỏa thuận trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cho biết Ấn Độ giờ đây sẽ mua dầu từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Ông Trump nói, ông Modi cũng cam kết Ấn Độ sẽ “mua nhiều hàng Mỹ hơn”, bên cạnh việc mua hơn 500 tỷ USD năng lượng của Mỹ, bao gồm than đá, cùng với công nghệ, nông sản và các sản phẩm khác.

“Họ cũng sẽ tiến tới giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0”, ông Trump nói.

Thông điệp trên Truth Social của ông Trump cung cấp rất ít chi tiết, bao gồm thời điểm bắt đầu áp dụng mức thuế thấp hơn, thời hạn để Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga, việc cắt giảm rào cản thương mại và những sản phẩm Mỹ nào mà Ấn Độ cam kết mua.

Tính đến cuối chiều 2/2, Nhà Trắng vẫn chưa ban hành tuyên bố của Tổng thống hay thông báo trên Công báo Liên bang, các bước cần thiết để chính thức hóa những thay đổi.

Một người phát ngôn Nhà Trắng không cung cấp thêm chi tiết, trong khi Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận. Đại sứ quán Nga tại Washington cũng chưa đưa ra bình luận.

Về phần mình, trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi gửi lời cảm ơn: “Thật tuyệt vời khi được nói chuyện với người bạn thân thiết của tôi, Tổng thống Trump. Rất vui mừng khi mức thuế quan với các sản phẩm của Ấn Độ giờ giảm xuống còn 18%. Xin gửi lời cảm ơn lớn tới Tổng thống Trump thay mặt cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ vì thông báo tuyệt vời này”.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal nói thỏa thuận sẽ kéo 2 nền kinh tế Mỹ và Ấn Độ lại gần nhau hơn, “mở ra những cơ hội chưa từng có cho nông dân, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, doanh nhân và lao động có tay nghề”.

Các thỏa thuận thương mại trước đó của Mỹ với các đối tác châu Á lớn khác như Nhật Bản và Hàn Quốc bao gồm các cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các ngành công nghiệp Mỹ, nhưng thông báo về Ấn Độ không đề cập bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào.

Thỏa thuận này đưa Ấn Độ “nhìn chung phù hợp với các nước châu Á cùng nhóm về mức thuế quan” từ 15% đến 19%.

Thị trường Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi Washington áp thuế, khiến đây trở thành thị trường có thành tích kém nhất trong số các nền kinh tế mới nổi năm 2025, với dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài rút ra ở mức kỷ lục.