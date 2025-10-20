Tổng thống Trump: Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng ở Washington hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Modi của Ấn Độ, và ông ấy nói rằng sẽ không mua dầu của Nga", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 19/10.

Khi được hỏi về việc Ấn Độ khẳng định nước này không có thông tin về bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump, ông Trump trả lời: "Nếu họ muốn nói như vậy thì họ sẽ tiếp tục phải trả mức thuế quan khổng lồ, và họ không muốn điều đó”.

Trước đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh sẽ mất một thời gian để Ấn Độ ngừng hoàn toàn việc mua dầu Nga, nhưng quá trình này sẽ hoàn tất “trong thời gian sớm”.

Ấn Độ cần nguồn dầu thô từ Nga nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển mạnh và dân số hơn 1,4 tỷ người. Quốc gia đông dân nhất thế giới hiện là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu, và với tốc độ tăng trưởng tiêu thụ nhanh chóng, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2030.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục kêu gọi Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga. Vào tháng 8, ông Trump thông báo áp thuế 25% đối với Ấn Độ nhằm gây sức ép, nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định chính quyền New Delhi đặt lợi ích của người tiêu dùng trong nước lên hàng đầu khi nhập khẩu năng lượng.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 16/10 cho biết Ấn Độ đã giảm một nửa lượng dầu mua từ Nga, nhưng các nguồn tin từ Ấn Độ nói rằng chưa thấy có sự giảm sút nào ngay lập tức.

Theo các nguồn tin, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đặt hàng cho tháng 11, bao gồm một số đơn hàng dự kiến ​​cập cảng vào tháng 12, do vậy, bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể bắt đầu xuất hiện trong tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau.

Phản ứng trước thông tin trên, Điện Kremlin cho biết Moscow chỉ dựa vào các tuyên bố công khai chính thức do Ấn Độ và Trung Quốc đưa ra liên quan đến việc mua dầu Nga.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng khẳng định tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.

“Chúng tôi vẫn đang duy trì hợp tác với các đối tác thân thiện. Nguồn năng lượng của chúng tôi có nhu cầu cao, mang lại lợi ích kinh tế và hoàn toàn hợp lý. Tôi tin chắc rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi, duy trì tương tác và phát triển hợp tác năng lượng”, ông Novak nói.

Ông cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi chỉ thấy những tín hiệu trên báo chí về việc các đối tác của mình khẳng định rằng không ai có thể ra lệnh cho họ, và họ sẽ tự quyết định con đường của mình”.