Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu mỏ của Nga

Một tàu dầu neo ở cảng của Nga (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin trên trang chủ của Bộ Tài chính Mỹ, lệnh miễn trừ chỉ áp dụng riêng cho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc xếp lên các tàu tính đến ngày 17/4 và cho phép các lô hàng này lưu thông cho đến hết ngày 16/5.

Trước đó, Mỹ đã cấp một giấy phép cho một số loại dầu thô nhất định của Nga, nhưng lệnh miễn trừ đó đã hết hạn vào ngày 11/4.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho biết lệnh miễn trừ đầu tiên sẽ giải phóng 100 triệu thùng dầu thô của Nga, tương đương với gần một ngày sản lượng toàn cầu.

Việc tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể thúc đẩy nguồn cung dầu thế giới trong ngắn hạn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn giá dầu mỏ tăng vọt do tình trạng đóng cửa trên thực tế của eo biển Hormuz.

Lệnh miễn trừ mới được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang đóng băng thông qua một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4.

Cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu khi nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng do chiến sự Trung Đông và việc Iran phong tỏa một phần Hormuz.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, cuộc xung đột khiến thị trường toàn cầu hụt 500 triệu thùng dầu thô, đánh dấu sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Các nhà phân tích ước tính, lượng cung dầu bị mất đi do cuộc chiến này tương đương với "gần một tháng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ, hoặc hơn một tháng lượng dầu cho toàn bộ châu Âu".

Điều này khiến giá năng lượng và một số mặt hàng tăng mạnh. Một số quốc gia phải xả kho dầu dự trữ hoặc tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Tình hình có cải thiện đôi chút khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần dù rất mong manh.

Giá dầu sụt giảm mạnh vào hôm qua sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn. Giá dầu thô Brent, chuẩn dầu mỏ toàn cầu, đã giảm 9,07% xuống mức 90,38 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 10/3.

Giới phân tích cho rằng, triển vọng ổn định thị trường vẫn khá mong manh khi trên thực tế Mỹ tuyên bố tiếp tục phong tỏa hàng hải Iran và Tehran dọa đóng eo biển Hormuz lần nữa.

Hai bên dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào đầu tuần tới để thảo luận một thỏa thuận nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ và Iran còn rất ít khác biệt trong các vấn đề then chốt, thì Iran đưa ra tuyên bố ngược lại. Iran bác tin đã đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Mỹ, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ không thực hiện các cam kết.