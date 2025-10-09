Mỹ đưa 15 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại

Một UAV (Ảnh minh họa: Topwar).

Ngày 8/10, chính quyền Mỹ tuyên bố đưa 15 công ty Trung Quốc vào danh sách “hạn chế thương mại”, cáo buộc các doanh nghiệp này hỗ trợ mua linh kiện điện tử của Mỹ cho máy bay không người lái (UAV) được các nhóm vũ trang thân Iran như Hamas và Houthi sử dụng.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, Bộ Thương mại nước này đã đưa 10 công ty Trung Quốc vào “danh sách hạn chế thương mại” vì bị cho là hỗ trợ mua linh kiện điện tử của Mỹ, sau khi các linh kiện này được phát hiện trong hệ thống UAV do các nhóm phiến quân vận hành.

Bên cạnh đó, 5 công ty khác tại Trung Quốc cũng bị bổ sung vào danh sách sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thu giữ nhiều UAV trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, vụ tấn công do Hamas tiến hành khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza. Phân tích mảnh vỡ cho thấy nhiều linh kiện bên trong có nguồn gốc từ Mỹ.

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tổng cộng 29 thực thể bị bổ sung vào danh sách, bao gồm các công ty có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ngoài ra, Mỹ cũng đưa một công ty Trung Quốc khác vào danh sách với cáo buộc tham gia mạng lưới mua bán linh kiện UAV và thiết bị quân sự cho các công ty bình phong của Lực lượng Quds, đơn vị trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF).

Theo quy định, các công ty nằm trong danh sách trên sẽ bị hạn chế tiếp cận công nghệ và linh kiện Mỹ, cùng với khả năng bị từ chối các yêu cầu cấp phép xuất khẩu.

Bộ Thương mại Mỹ cho rằng các biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Washington, trong bối cảnh Mỹ ngày càng siết chặt giám sát chuỗi cung ứng công nghệ liên quan đến thiết bị quân sự và UAV của Iran.