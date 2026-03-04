Mỹ dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Tây Ban Nha vì xung đột Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 3/3, Tổng thống Donald Trump nói: “Chúng tôi sẽ cắt đứt toàn bộ thương mại với Tây Ban Nha”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không cho biết lệnh cấm vận thương mại này của ông sẽ có hiệu lực khi nào.

Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chỉ trích chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ và Israel vào Iran là “vô lý và nguy hiểm”.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm 2/3 cho biết đất nước ông sẽ không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ hải quân Rota và căn cứ không quân Moron (Tây Ban Nha và Mỹ cùng sử dụng) trong cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Ngoại trưởng Albares nói rằng các căn cứ này không được sử dụng trong các cuộc tấn công mở màn của Mỹ vào Iran hôm 28/2 cũng như trong suốt thời gian tới.

Đáp lại, ông Trump khẳng định ông có thể đơn giản phớt lờ lệnh cấm nếu muốn.

“Thực ra Tây Ban Nha nói rằng chúng ta không thể sử dụng các căn cứ của họ, và điều đó không sao. Chúng ta có thể sử dụng các căn cứ của họ nếu chúng ta muốn. Không ai có quyền bảo chúng ta không được dùng”, ông nói.

Cả 2 căn cứ trên từng được máy bay vận tải và tiêm kích Mỹ sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Afghanistan năm 2001 và Iraq năm 2003. Căn cứ không quân Moron từng là địa điểm chính cho các máy bay tiếp dầu trong chiến dịch ném bom Libya năm 2011 của NATO. Hơn một chục máy bay tiếp dầu đã rời Rota và Moron hôm 2/3, sau khi Tây Ban Nha công bố lệnh cấm.

Cuộc xung đột với Iran đã làm lộ rõ những chia rẽ giữa các đồng minh châu Âu của Mỹ. Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez là nhà lãnh đạo EU duy nhất công khai lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Anh ban đầu từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình, cho đến khi Thủ tướng Keir Starmer đổi lập trường hôm 1/3 và chấp thuận cho Mỹ sử dụng các cơ sở này để tiến hành các cuộc không kích “phòng vệ hạn chế” nhằm vào hạ tầng tên lửa của Iran.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn cho rằng quan hệ Mỹ - Anh đã thay đổi quanh chiến dịch tấn công Iran. Ông nói thật “đáng buồn” khi chứng kiến mối quan hệ từng được xem là “vững chắc nhất” lại thay đổi theo cách này.

Theo ông, Mỹ không cần sự tham gia của Anh để tiến hành chiến dịch quân sự ở Trung Đông, song Thủ tướng Anh vẫn “nên giúp đỡ”.

Trong khi đó, Pháp và Đức cho biết họ “sẵn sàng tạo điều kiện cho các hành động phòng vệ cần thiết và tương xứng” trong bối cảnh Iran trả đũa Mỹ bằng cách tấn công hạ tầng khắp khu vực Trung Đông.