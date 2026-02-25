Mỹ đặt hạn chót chấm dứt xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC hôm 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản hồi thông tin cho rằng Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt xung đột Nga - Ukraine vào ngày 4/7, nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

"Về ngày 4/7, có thông tin cho rằng Mỹ hoặc Tổng thống Trump muốn chấm dứt chiến tranh, tôi chỉ có thể ủng hộ lập trường đó nếu Tổng thống Mỹ thực sự tuyên bố điều này. Đối với tôi, đây là thông tin mới", ông Zelensky nói.

Ông lưu ý rằng quá trình đàm phán đang diễn ra tích cực và tình hình đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Tổng thống Zelensky, trong các cuộc gặp tại Abu Dhabi và Thụy Sĩ, phía Ukraine và phía Mỹ đã thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh một cách nhanh chóng.

"Phía Ukraine và phía Mỹ đã nêu vấn đề về mong muốn của Mỹ là chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky tuyên bố ông ủng hộ ý tưởng chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ.

"Ukraine luôn ủng hộ các giải pháp nhanh chóng. Chúng tôi thường nói về con đường nhanh chóng liên quan đến việc gia nhập EU, và về việc chấm dứt chiến tranh - đây chính là con đường nhanh chóng mà chúng tôi ủng hộ vô điều kiện. Nhưng điều này không có nghĩa là con đường nhanh chóng gắn liền với việc từ bỏ một phần lãnh thổ của chúng tôi", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Nhà Trắng đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trước lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7.

Tuy nhiên, các quan chức châu Âu và đại diện NATO lưu ý rằng hiện tại họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng nhượng bộ về các yêu cầu của mình. Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán đã nhiều lần vượt quá hạn chót do Mỹ đặt ra.

Có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định ký một thỏa thuận về đảm bảo an ninh và chấm dứt xung đột ở Ukraine trong một buổi lễ lớn. Trong khi đó, phía Ukraine yêu cầu sự chấp thuận trước của Quốc hội.

Kiev tin rằng các đảm bảo an ninh trước tiên phải được các nhà lập pháp Mỹ nhất trí và phê chuẩn. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng điều này sẽ mang lại cho người dân Ukraine niềm tin vào sự hỗ trợ đáng tin cậy của các đồng minh trong tương lai.

Bình luận về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, ngày 24/2 tuyên bố một thỏa thuận hòa bình không thể được ký kết cho đến khi người dân Ukraine tin chắc rằng xung đột sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Ông cho biết các đảm bảo an ninh được xây dựng để đảm bảo người dân Ukraine có niềm tin vững chắc rằng, họ có thể sống trong hòa bình, xây dựng cuộc sống cho con cái, tránh bạo lực giữa hai nước và xung đột sẽ không bao giờ tái diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios của Mỹ hôm 17/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bao gồm việc Ukraine đơn phương rút quân khỏi vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) và chuyển giao vùng lãnh thổ này cho Nga.

Ông Zelensky nói rằng cách tốt nhất để đạt được bước đột phá về vấn đề lãnh thổ là một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.

Ông Zelensky cũng bác bỏ một trong những yêu cầu chính của Nga, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ chủ quyền đối với 5 khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donbass và Crimea, và rút quân khỏi các khu vực ở Donbass.

Ông cũng nói thêm rằng Washington và Kiev đã nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được đưa ra trưng cầu dân ý của người dân Ukraine.