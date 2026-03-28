Mỹ công bố thương vong sau 4 tuần xung đột với Iran

“Kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury (chiến dịch tập kích Iran), khoảng 303 binh sĩ Mỹ đã bị thương. Phần lớn đều là vết thương nhẹ, và 273 binh sĩ đã trở lại làm nhiệm vụ”, Đại tá Hải quân Mỹ Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ, thông báo hôm 27/3.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin AFP rằng 10 binh sĩ Mỹ đang bị thương nặng.

Theo số liệu mới nhất, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran, trong đó 7 người thiệt mạng ở Vùng Vịnh và 6 người ở Iraq.

Chính quyền Iran chưa công bố số liệu thương vong cập nhật, nhưng một nhóm hoạt động xã hội có trụ sở tại Mỹ cho biết khoảng 1.167 binh sĩ Iran đã thiệt mạng và tình trạng của 658 binh sĩ khác vẫn chưa rõ ràng kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tập kích vào ngày 28/2.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nói rằng phần lớn thương tích của quân nhân Mỹ là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Iran gây ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 140 tàu của Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Trang tin The Hill cảnh báo, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đang gây áp lực ngày càng lớn cho quân đội nước này, với thương vong gia tăng, kho dự trữ đạn dược giảm sút, một số khí tài bị loại bỏ khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài số quân nhân thương vong, khoảng 16 máy bay, UAV Mỹ được cho đã bị phá hủy, theo tổng hợp của Bloomberg.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được triển khai tới Trung Đông đã bị hư hại do vụ cháy tại phòng giặt hồi đầu tháng, và lực lượng Mỹ đang nhanh chóng tiêu hao các kho dự trữ tên lửa phòng không và vũ khí tầm xa. Tàu Ford hiện đã rút khỏi Trung Đông để sửa chữa.

Hiện nay, trong bối cảnh có thông tin rằng các quan chức Lầu Năm Góc đã chuẩn bị kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh Mỹ đổ bộ vào Iran, những tổn thất này có thể nhanh chóng gia tăng. Các chuyên gia cho rằng những diễn biến tại Trung Đông đang đe dọa tới vị thế an ninh của Mỹ ở các khu vực quan trọng khác trên thế giới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 kêu gọi người dân trên khắp Trung Đông tránh xa các khu vực gần nơi lực lượng Mỹ đóng quân để tránh bị thương.

IRGC cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ ở “bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy họ”. Iran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Quân đội Iran cũng dọa nhắm vào các khách sạn có binh lính Mỹ lưu trú trên khắp khu vực, coi đó là những mục tiêu hợp pháp.