Iran cảnh báo mục tiêu tấn công sau “tối hậu thư” của Mỹ

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: APA).

“Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện sẽ làm gián đoạn các cơ sở nhân đạo thiết yếu như bệnh viện, trung tâm cấp cứu, hệ thống cấp nước và nhà máy khử muối. Hành động này là vô nhân đạo”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vào ngày 23/3.

IRGC tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Israel cũng như các nhà máy cung cấp điện cho các căn cứ của Mỹ ở các nước trong khu vực.

Theo IRGC, “Tổng thống Mỹ nói sai sự thật… khi tuyên bố rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng có ý định tấn công các nhà máy khử muối nước và gây khó khăn cho người dân các nước trong khu vực”.

“Chúng tôi quyết tâm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào ở cùng mức độ răn đe mà nó tạo ra… Nếu tấn công lưới điện của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tấn công lưới điện”, IRGC cảnh báo.

Hãng tin Tass dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao ở Tehran cho biết Iran sẽ đáp trả các mối đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

"Iran đã đáp trả mạnh mẽ nhưng tương xứng với các vụ tấn công vào mạng lưới năng lượng. Tuy nhiên, phản ứng của chúng tôi đối với các mối đe dọa tiếp theo nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước sẽ mạnh hơn nhiều lần so với thiệt hại gây ra”, quan chức Iran cảnh báo.

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra “tối hậu thư” cho Iran, dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cũng không loại trừ khả năng Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào một nhà máy điện hạt nhân của Iran.

Ông Waltz cho biết Iran có những nhà máy điện “lớn hơn” chạy bằng khí và nhiệt điện trên khắp cả nước, bao gồm một cơ sở gần Tehran.

Đáp lại, Iran dọa sẽ tấn công các cơ sở nước và năng lượng tại Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm cả các nhà máy điện. Quân đội Iran cho biết, họ sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu, không chỉ các tàu của “đối thủ”, nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo quân đội Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin của Mỹ trong khu vực nếu Washington tấn công các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran.

Tuần trước, giới chức Iran cáo buộc một loại đạn của Mỹ hoặc Israel đã đánh trúng khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Đây là sự cố đầu tiên được ghi nhận kể từ khi xung đột bắt đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow lên án “cuộc tấn công tên lửa nhằm vào khu vực bên trong của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, chỉ cách tổ máy đang hoạt động vài mét, là hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, Hanan Balkhy, được cho là đã cảnh báo “kịch bản tồi tệ nhất” có thể bao gồm một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân ở Iran hoặc việc một trong các bên tham chiến sử dụng vũ khí hạt nhân.