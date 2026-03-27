Mỹ tính đưa thêm 10.000 quân tới Trung Đông, nghi chuẩn bị chiến dịch đổ bộ

Trực thăng trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/3 đưa tin, Lầu Năm Góc đang xem xét việc điều động thêm 10.000 lính bộ binh tới Trung Đông.

Theo báo Mỹ, động thái này nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump thêm các phương án quân sự, ngay cả khi ông đang cân nhắc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Các nguồn tin cho biết lực lượng này nhiều khả năng sẽ bao gồm bộ binh và các phương tiện thiết giáp, bổ sung thêm cho lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông ngoài 5.000 lính thủy quân lục chiến cùng hàng nghìn lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh triển khai tới khu vực trước đó.

Động thái triển khai lực lượng của Mỹ diễn ra ngay cả trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu ban đầu về các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Sau khi đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với việc hệ thống điện bị phá hủy, Tổng thống Trump đầu tuần này bất ngờ tuyên bố hoãn thực thi tối hậu thư với lý do ông đã có “các cuộc trao đổi mang tính xây dựng” với giới lãnh đạo Iran, “liên quan đến một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các hành động thù địch ở Trung Đông”. Ông chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Ngày 26/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ tiếp tục “tạm dừng phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4”.

Iran đã phủ nhận việc các cuộc đàm phán này đã diễn ra mặc dù cho biết đã có tiếp xúc thông qua trung gian. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các phát biểu của Tổng thống Trump về đàm phán nhằm “giảm giá năng lượng và câu giờ để triển khai các kế hoạch quân sự của Mỹ”.

Một số chuyên gia nhận định, một trong những lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ quyết định tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran là vì muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho các kế hoạch quân sự khác, bao gồm đưa quân đổ bộ Iran.

Một quan chức từ một trong những quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với báo Times of Israel rằng, Tổng thống Trump dường như đang nghiêng về phương án ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran và Washington tin chắc rằng Tehran sẽ nhượng bộ trước áp lực quân sự như vậy.

Quan chức này cho biết Mỹ nhận thức rõ rằng Iran khó có thể đồng ý với những nhượng bộ được đưa ra trong kế hoạch 15 điểm của Washington và đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm soát đảo Kharg của Tehran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Nhiều nguồn tin xác nhận chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát Kharg, hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư. Hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Kế hoạch này của Mỹ nhằm gây sức ép, buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Tư lệnh lực lượng bộ binh của quân đội Iran, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, cảnh báo “đối phương phải biết rằng chiến tranh trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và không thể khắc phục được đối với họ”.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Iran đã tổ chức sẵn lực lượng gồm hơn 1 triệu binh sĩ để đối phó với khả năng Mỹ có thể đưa lực lượng trên bộ vào nước này trong những ngày tới.